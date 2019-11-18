В Волгограде гражданина Ирака отправили в колонию за смертельное ДТП с мотоциклом

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-18T11:21:18+03:00

Мотоциклист и его пассажирка погибли сразу. 17-летний парень из "Шевроле" получил тяжелые травмы, но выжил. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По вине 25-летнего иностранца погибли байкер и его девушка-пассажир, еще один получил серьезные травмы

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Жуткую аварию, в которой на рокадной дороге погибли молодой байкер и его девушка, долго обсуждали в Волгограде. От мотоцикла, столкнувшегося с иномаркой осталась только груда металла. Виновником этого смертельного ДТП оказался гражданин Ирака, который был за рулем «Шевроле Лачетти». Сегодня, Центральный райсуд Волгограда, отправил его в колонию-поселение.

Напомним, произошла эта трагедия ночью 18 мая. 25-летний Ал-Машхадани Хумам Ахмед Дияб мчался на иномарке по нулевой продольной магистрали. Так разогнался на пустой дороге, что даже не притормозил перед мостом через Волгу. Это он при повороте налево не пропустил мотоцикл «БМВ S 1000 RR» и спровоцировал смертельную аварию. 35-летний байкер и его 26-летняя пассажирка погибли сразу. С тяжелыми травмами увезли в больницу и 17-летнего пассажира «Шевроле».

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- Виновнику ДТП назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградском областном суде.

Но уточняют, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU