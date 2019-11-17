«Отдали эмоции «Химкам»: тренер об игре волгоградского «Ротора»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-17T18:39:13+03:00

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17 ноября на стадионе «Волгоград Арена» прошел матч 24-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, где вничью сыграли волгоградский «Ротор» и «Краснодар-2». Фавориты лиги, несмотря на большие ожидания, не смогли забить ни одного гола.

Главный тренер сине-голубых Игорь Меньщиков на пресс-конференции прокомментировал саму игру, указал на недочеты и объяснил причины, которые привели к такому результату.

- Мы потеряли очень важных два очка. На мой взгляд не хватило нам состава, были замены. Султонову сломали нос, играл на морально-волевых. Плюс эмоции, которые отдали с «Химками». Возможно, этого не хватило, чтобы дожать соперника. Хотя подчеркну: ребята старались. Претензия одна – не забили, - сказал журналистам Меньщиков.

"Ротор" - " Краснодар-2": послематчевая пресс-конференция.

Команда остается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU