Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Краснодаром-2»

После грандиозной победы «Ротора» над подмосковными «Химками», когда сине-голубые разгромили противника со счетом 2:0 причем в гостевом матче, болельщики ждали такой же стремительной игры с последующим противником - «Краснодаром-2». Второе место в турнирной таблице ФНЛ, 49 очков и всего два матча до зимнего перерыва. Но краснодарцы оказались не так просты. Оторваться и набрать очки не удалось.

Хоть и холодно, но болельщики всеми силами поддерживают любимую команду.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм матча 24 тура, который наблюдали 11261 человек, закончился ничьей. Мячом сине-голубые владели ненамного больше, их 4 удара по воротам против 3 соперника, в створ по два, практически равное количество угловых. Можно сказать, играли на равных. Во втором фанаты все еще возлагали на «Ротор» большие надежды и ждали хотя бы одного гола. Но не дождались.

Второй тайм прошел хоть и напряженно, хоть и с опасными моментами, но безрезультатно. Обе команды так и не смогли довести атаки до логического завершения: счет 0:0. Но волгоградские болельщики - самые лучшие. После ничьей они прокричали, как сильно любят "Ротор"!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/744321" frameborder="0"></iframe> Болельщики - Ротору: "Все равно мы любим вас".Екатерина СИМОХИНА

Перед зимним перерывом у «Ротора» осталась всего одна игра. Она состоится 23 ноября на стадионе «Волгоград Арена», по традиции в 16:00. Футболисты сыграют с «Томью». Приходите поддержать наших!

Самые лучшие фанаты!Фото: Екатерина СИМОХИНА

СОСТАВ «РОТОРА»

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Удалый, Ненахов, Султонов, Алейник, Фатуллаев, Ткачук, Саная, Муллин

Запасные: Лобанцев, Хомуха, Песегов, Лобкарев, Николаев, Ионов, Горбунов, Евсеев.