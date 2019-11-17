2019-11-17T14:18:34+03:00
Происшествия

На «Пионерской» в центре Волгограда горел кабель

Эксперты ГУ МЧС устанавливают причину ЧП
Юлия Данильченко
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Задымление на Астраханском мосту Волгограда, которое жители города-героя наблюдали вечером 16 ноября, произошло из-за горевшего кабеля. Об этом сообщили спасатели, прибывшие на место происшествия.

- Сообщение о пожаре в Центральном районе поступило в 20:22. На улице Краснознаменская под Автомобильным мостом в металлическом кабель канале горели кабели 40 метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Сейчас эксперты устанавливают причины случившегося: был ли это перебой в системе или намеренный поджог. К счастью, никто не пострадал. Отметим, что ЧП не стало причиной остановки общественного транспорта. Скоростные трамваи и троллейбусы работали в штатном режиме, не доставляя неудобств пассажирам. Перебоев в работе светофоров также не наблюдалось. В МУП «Метроэлектротранс» отметили, что аварийных ситуаций удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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