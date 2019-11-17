Ветром задуло: в Волгограде выясняют причины задымления на станции «Пионерская»
Черное облако дыма рядом со станцией «Пионерская» жители Волгограда заметили около шести часов вечера 16 ноября. При этом электротранспорт работал исправно, никаких ограничений в связи со странным ЧП не было. В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали ситуацию «КП-Волгоград»:
- На сетях энергоснабжения повреждений и аварийных ситуаций не зафиксировано. Движение скоростного трамвая в обоих направлениях, а также троллейбусов осуществляется в штатном режиме. На станции «Пионерская» отмечается небольшое задымление из-за задуваемого ветром дыма.
На место оперативно вызвали сотрудников ГУ МЧС по Волгоградской области, которые и разбираются в причинах возникновения задымления Астраханского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU