В Волгограде подвели итоги чемпионата Worldskills

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-17T08:43:44+03:00

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Популярный в Волгоградской области чемпионат профмастерства Worldskills завершился: названы и награждены победители. Из 300 участников лишь единицы отправятся дальше – на федеральный уровень, доказывать свои уникальные способности среди лучших в стране. В 2019 году самому юному участнику чемпионата было всего 14 лет, а самый старший мог похвастаться 50-летним стажем работы. Из-за большой возрастной разницы организаторы разделили конкурсантов на три возрастные группы.

В этом сезоне количество профессий заметно увеличилось. Всего их было полсотни, но в каждой области нашлись действительно талантливые специалисты. Это подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, посетивший чемпионат до оглашения результатов.

- Центральной стала тема создания площадок для начинающих предпринимателей — здесь молодые люди смогут получать знания и практику, что позволит реализовывать стартапы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU