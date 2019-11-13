Андрей Бочаров посоветовал участницам WorldSkills Russia знакомиться с парнями и улучшать демографию

13 Нояб. 18:42 2019-11-13T18:46:27+03:00

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На этой неделе в Волгограде проходит областной этап конкурса WorldSkills Russia. Молодежь разных специальностей собралась на Волгоград Арене. Пообщаться, посоревноваться в мастерстве. Участвуют более 300 студентов, а жюри и того больше – 450 экспертов оценивают умения юных специалистов. Темы и конкурсы самые разные. Например, на площадке «Предпринимательство» молодежь создает бизнес-план - от идеи до финансовой, маркетинговой стратегии и готового бизнеса. В среду на «Волгоград Арену» приехал губернатор Андрей Бочаров – обсудить с молодыми людьми важные вопросы - востребованности молодых кадров, развития молодежного предпринимательства. Видимо, власти все же понимают - нужно создавать условия, чтобы молодые профессионалы не бежали из региона, как это происходит сейчас.

На одной из площадок девушки рассказали Бочарову, как готовятся к профессиональным экзаменам.

- На общение время остается? - поинтересовался губернатор.

- Да, мы уже как одна семья, хором кричат девчонки.

- Вот, семья - уже подход правильный, демографическая ситуация улучшится. Можно с мальчишками познакомиться. -

Да, мы уже на строителей засматривались, - смеются девушки.

- Для этих целей, в том числе, такие мероприятия и проводятся. Познакомитесь, ну дай Бог все и сложится у вас.

Со словами «вот это реальная радость в жизни» глава области все же перешел к серьезной теме – в Волгограде нужно молодежное пространство, где бы молодые люди получали не только новые знания, но и практику, где можно реализовать стартапы. И такую площадку пообещал создать. К тому же чиновники продолжат привлекать молодежь к разработке проектов развития и благоустройства города – тех, кому в этом городе жить и работать.

ИСТОЧНИК KP.RU