Новым главой Центрального района Волгограда станет Юрий Кокин

14 Нояб. 15:08 2019-11-14T15:13:08+03:00

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Кресло главы Центрального района Волгограда займет Юрий Кокин. Официально его на эту должность еще не утвердили, но сегодня, 14 ноября, его кандидатуру уже одобрили на заседании президиума фракции «Единой России» Волгоградской городской думы. А значит, вопрос практически решенный.

Напомним, бывшего главу района Владимира Матасова уволили 31 октября. Причины увольнения в администрации города не называли, но говорят, что подоплекой стал скандал с вырубкой деревьев в сквере у Невского собора.

Две недели районом руководил заместитель Матасова. И только сейчас нашли замену.

В последние годы Юрий Кокин трудился в Михайловке в должности заместителя главы города. Сам он оттуда родом. Окончил пединститут имени Серафимовича и Волгоградский институт бизнеса. В 2016-2017 годах он возглавлял комитет по строительству администрации Волгограда

- Юрий Кокин меет обширный опыт управленческой работы в разных сферах, трудовой стаж – более 30 лет, - отмечают в гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU