Уволен глава Центрального района Волгограда

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-31T11:23:28+03:00

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Не успели завершиться кадровые перестановки в областной администрации, как настало время городской. Центральный район Волгограда остался без главы. Мэр города Виталий Лихачев 31 октября освободил Владимира Матасова от занимаемой должности.

- Полномочия Владимира Матасова как главы Центрального района прекратятся с 1 ноября 2019 года. Пока место руководителя займет один из его заместителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Причины этих кадровых решений в городской администрации предпочитают не комментировать, так как ушел глава района вовсе не по собственному желанию.

Напомним, в этом кресле Владимир Матасов просидел чуть больше двух лет. Его назначили на должность руководителя Центрального района Волгограда в августе 2017 года. До этого он более полугода работал с приставкой и.о. Его предшественник потерял место из-за неубранного в новогодние праздники снега.

ИСТОЧНИК KP.RU