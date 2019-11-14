Аварию на теплотрассе устранили на западе Волгограда
Почти сутки жители десятков домов на Семи Ветрах сидят без тепла. Авария на теплотрассе в Дзержинском районе Волгограда случилась днем 13 ноября. Прорвало старый магистральный теплопровод диаметром 1000 мм. Без отопления и горячей воды остались жители нескольких улиц. Ремонтные бригады заменили поврежденный участок трубы. Уже ночью теплотрассу начали вновь заполнять водой. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», сейчас теплоноситель подается в штатном режиме, нормализуется подача тепла на внутридомовых сетях.
Учитывая метровый диаметр трубы, понадобилось несколько часов на то, чтобы горячая вода заполнила ее полностью. Так что к утру тепло дошло до жилых домов. Сейчас ресуроснабжающая организация и управляющие компании регулируют подачу тепла и отлаживают внутридомовые системы.
- Если батареи в квартирах в течение дня 14 ноября будут оставаться холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, - предупреждают волгоградцев, которые попали в зону коммунальной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU