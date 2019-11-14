Аварию на теплотрассе устранили на западе Волгограда

14 Нояб. 10:25 2019-11-14T10:25:19+03:00

Труба шла по земле, так что рыть траншеи не пришлось. Фото: КТ

В ближайшие часы тепло должно вернуться во все дома на Семи Ветрах

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Почти сутки жители десятков домов на Семи Ветрах сидят без тепла. Авария на теплотрассе в Дзержинском районе Волгограда случилась днем 13 ноября. Прорвало старый магистральный теплопровод диаметром 1000 мм. Без отопления и горячей воды остались жители нескольких улиц. Ремонтные бригады заменили поврежденный участок трубы. Уже ночью теплотрассу начали вновь заполнять водой. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», сейчас теплоноситель подается в штатном режиме, нормализуется подача тепла на внутридомовых сетях.

Учитывая метровый диаметр трубы, понадобилось несколько часов на то, чтобы горячая вода заполнила ее полностью. Так что к утру тепло дошло до жилых домов. Сейчас ресуроснабжающая организация и управляющие компании регулируют подачу тепла и отлаживают внутридомовые системы.

- Если батареи в квартирах в течение дня 14 ноября будут оставаться холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, - предупреждают волгоградцев, которые попали в зону коммунальной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU