Без тепла: в Волгограде устраняют порыв теплотрассы на Семи Ветрах

13 Нояб. 15:30 2019-11-13T15:41:54+03:00

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Авария на тепломагистрали произошла около часа дня 13 ноября и оставила без тепла и горячей воды жителей десятков домов в Дзержинском районе Волгограда. В зону отключения попали несколько улиц на Семи Ветрах. Прорвало трубу диаметром 1000 мм. На месте работают аварийные бригады. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, устранить аварию должны уже к вечеру, но тепло в дома вернется чуть позже. Благо, на дворе сейчас еще тепло.

Диаметр повреждения – порядка двух сантиметров. Чтобы быстрей вернуть тепло в дома волгоградцев, поврежденный участок локализовали с двух сторон с помощью запорной арматуры, задействовали тяжелую спецтехнику. Хорошо, что копать не нужно - теплотрасса проходит по поверхности. После того, как из трубы спустят всю воду, рабочие приступят к сварочным работам. А когда дыру в теплотрассе залатают, понадобится еще несколько часов, чтобы вновь наполнить систему водой и пустить тепло в каждый дом.

Кстати, не исключено, что 50-летняя труба вновь даст течь - пока она держится на честном слове. Ее решили включить в перспективную инвестпрограмму по капитальной модернизации теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU