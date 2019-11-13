Обход Волгограда: через Волго-Донской канал начали строить мост

13 Нояб. 18:44 2019-11-13T18:44:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде началось строительство нового моста через Волго-Донской канал – это один из трех этапов создания объездной дороги вокруг города-героя. Грандиозный проект много и долго обсуждали, готовили проекты и изучали местность. И вот его активно реализуют.

- В настоящее время на участке в Светлоярском районе в полном объеме завершена расчистка территории, выполнено 50% запланированных геодезических работ. Для предстоящего устройства земляного полотна отсыпано 50 тысяч кубометров грунта, подрядчик проводит разбивку свайных полей, где в дальнейшем установят несущие конструкции моста через канал, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

С июля этого года первый этап воплощается жизнь. Дорога протяженностью 12 километров соединит сразу несколько важных трасс. Появятся три развязки: будут напрямую связаны «Каспий» и улица 40 лет ВЛКСМ, вторая даст выход на Элисту, а третья – на дорогу «Волгоград-Котельниково-Сальск». ВДСК – это третий этап. Первый из них пообещали завершить к 2024 году

ИСТОЧНИК KP.RU