Матч «Ротора» в Волгограде вновь побил рекорд посещаемости ФНЛ

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-11T19:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградскому «Ротору» впору бороться в высшей футбольной лиге. По крайней мере по посещаемости матчей наш клуб точно не уступит командам РПЛ. По данным ТурСтата, средняя посещаемость матчей 16-го тура РПЛ в сезоне 2019/2020 составила 14,1 тысяча зрителей. А на игру «Ротор»- «Чертаново», которые 9 ноября сражались на «Волгоград Арене» за лидерство в ФНЛ, пришло 14,8 тысяч зрителей. А, если волгоградцы поднажмут, то дадут фору даже ростовчанам, которые на последнем матче собрали 25,5 тысяч зрителей.

Ну а в футбольной национальной лиге Волгограду уже нет равных по числу фанатов на стадионе. Для сравнения, на самые популярные игры 22-го тура ФНЛ в Нижнем Новгороде пришло 6206 зрителей, в Калининграде матч «Балтики» посетили 5447 человек. Это второе и третье место по посещаемости после Волгограда, при этом отстают от нас в разы.

Напомним, матч «Ротора» с «Чертаново» завершился ничьей, и волгоградская команда так и осталась на третьем месте турнирной таблицы Олимп-Первенства ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU