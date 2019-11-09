2019-11-09T17:42:11+03:00
Спорт

«Ротор» вырвал ничью у «Чертаново» на Волгоград Арене

Матч закончился со счетом 1-1, и волгоградцы остаются на третьем месте [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы не проиграли, но и шанс вырваться вперед упустили.Волгоградцы не проиграли, но и шанс вырваться вперед упустили.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Матч 22-го тура ФНЛ между «Ротором» и «Чертаново» ожидался неспокойным, ведь команды идут буквально «ноздря в ноздрю» - на третьей и четвертой позиции в турнирной таблице и обе находятся в прекрасной форме. Но сегодня, 9 ноября, напряжение на «Волгоград Арене» просто зашкаливало. Как говорят фанаты - «валидольная» игра. «Ротор» был на грани проигрыша, но сумел вырвать ничью - 1:1.

На стадион пришло 14800 болельщиков. Опять рекорд? Фото: Екатерина СИМОХИНА

На стадион пришло 14800 болельщиков. Опять рекорд?Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ЧЕРТИ» ЗАБИЛИ И ПРИГВОЗДИЛИ

«Черти» шокировали волгоградцев сразу: они просто обрушили шквал атак на сине-голубых и уже на третьей минуте забили первый гол. Сделал это Егор Кондаков. Он получил передачу от Канищева и легонько катнул мяч мимо Нестеренко.

Волгоградцам не удалось сломить "чертей". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцам не удалось сломить "чертей".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы опешили. Да так, что до конца первого тайма и не смогли прийти в себя. Да, они пытались организовать затяжные атаки, пробить оборону чертановцев, но все безрезультатно. Не помог даже Камиль Муллин, которого в середине первого тайма выпустил на поле Игорь Меньщиков вместо Горбунова. Команда реально не создала ни одного острого момента, а в конце тайма все ее попытки пробиться к воротам соперника и вовсе выглядели ужасно. Впрочем, и чертановцы, засев в оборону, стали осторожничать и не показали больше ни одной хорошей атаки.

Одно радовало: волгоградцы сдаваться не собирались.

РАЗБОР "ПОЛЕТОВ, ФОЛ И ГОЛ

В перерыве, видимо, у сине-голубых был серьезный разговор. Проиграть на собственном поле, да еще в присутствии губернатора Волгоградской области (который в последнее время посещает почти все игры команды) «Ротор» просто не мог. К тому же поддержать команду на «Волгоград Арену» пришли 14 тысяч 826 болельщиков. И все они ждали, что во втором тайме волгоградцы покажут мастер-класс.

Фанаты, как могли поддерживали "Ротор", и команда не подвела. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фанаты, как могли поддерживали "Ротор", и команда не подвела.Фото: Екатерина СИМОХИНА

И подопечные Игоря Менщикова действительно перешли к более решительным атакам. Гости стали фолить, И на 67-й минуте Мухаммад Султонов замкнул головой навес Евсеева с правого края штрафной. Счет на табло сравнялся - 1:1.

Ротор - Чертаново 1:1: гол Мухаммада Султонова.Екатерина СИМОХИНА

В ВИП-ложе тоже ликовали, когда "Ротор" сравнял счет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ВИП-ложе тоже ликовали, когда "Ротор" сравнял счет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сине-голубые решили не останавливаться и дожать соперника. Однако, «черти» прекрасно справились со всеми попытками волгоградцев пробиться к их воротам. Учитывая, что в Волгоград они приехали ослабленным составом (трое травмированы, еще двое - дисквалифицированы, а Герчикова вызвали в юношескую сборную) продержались они отлично. В конце второго тайма волгоградцы могли увеличить разрыв в счете, но не хватило креатива в атаках. Итог - ничья. Волгоградцы взяли одно очко, но упустили возможность подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Алексей Евсеев о матче Ротор - Чертаново: надо обыгрывать Химки.Екатерина СИМОХИНА

Следующий матч состоится 13 ноября. В рамках 23-го тура сыграем в гостях с ФК "Химки".

В конце игры традиционные автографы для фанатов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В конце игры традиционные автографы для фанатов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

СТАТИСТИКА МАТЧА

Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020. 22 тур. 9 ноября 2019 года.

«Ротор» — «Чертаново» — 1:1 (0:1)

«Ротор»: Нестеренко, Николаев (Евсеев, 61), Байрыев (к), Удалый, Ненахов, Султонов, Песегов (Алейник, 74). Фатуллаев, Ткачук (Попов, 81), Горбунов (Муллин, 26), Саная.

«Чертаново»: Ломаев, Горшков, Солдатенков (к), Редькович, Кондаков (Надольский, 90+4), Завезен (Сулейманов, 84), Витюгов, Камышев, Пруцев, Сарвели, Канищев (Ежов, 74).

Удары - 9:6; Удары в створ – 2:4; Угловые – 3:3; Офсайды – 3:1; Сэйвы – 3:1; Фолы – 13:13; Желтые карточки – 2:2; Красные карточки – 0:0; Замены – 4:3; Владение мячом – 64% : 36%.

Голы: Султонов, 67 - Кондаков, 3

Предупреждения: Удалый, 51; Саная, 90 - Горшков, 90; Ежов, 90+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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