Четыре года и нет завода: волгоградский блогер снял убийственное видео о ВГТЗ

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-11T18:47:39+03:00

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«Полуразрушенные останки зданий, горы строительного мусора, катакомбы, оставшиеся на месте стертых с лица земли цехов, и выжженная земля», - видео будто из утопического фильма-катастрофы, о том, как будет выглядеть земля после ядерной войны. Вот только это не фантастика, а волгоградская реальность - этот видеоролик о Волгоградском тракторном заводе. Точнее о том, что от него осталось с высоты птичьего полета. Автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков уже не в первый раз заглядывает с квадрокоптером на эту территорию. Прошло почти четыре года. Нет ни обещанных микрорайонов, ни торговых центров, ни парков. Есть горы пепла, оставшиеся от завода.

«Прошло почти четыре года, а люди в комментариях под прошлым видео продолжают изливать боль, увидевшие этот ужас», - отметил Блинков. И выложил новое видео для сравнения.

Волгоградец показал с высоты птичьего полета, что осталось от ВГТЗ. Завода больше нет..

Эпитетов волгоградцы не жалеют.

«Убийственное видео», «Печальное зрелище», «Немец и тот не смог так развалить», «Без единого выстрела…» «Это и есть реальное положение наших дел. Уже не грустно, уже страшно…», - комментируют люди в соцсетях. От отчаяния их спасает только ирония. Смех сквозь слезы: «Волгоград будущего. 2069 год: Закончилась очистка территории бывшего Тракторного завода».

На руинах волгоградского тракторного завода. 2016 год..Перед просмотром видео представьте: 1 смена Волгоградского тракторного завода - 15 тысяч человек!

Недавно прощальный ролик о ВГТЗ сняли и волгоградские сталкеры.

ИСТОЧНИК KP.RU