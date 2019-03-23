Уходит в забвение: волгоградские сталкеры сняли прощальный видеоролик о ВГТЗ

СЕГОДНЯ 21:38 2019-03-23T21:47:35+03:00

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«Здесь птицы не поют, деревья не растут…», - слова из этой песни, как нельзя лучше подходят под описание того, как сегодня выглядит территория некогда одного из ведущих в СССР предприятия - Волгоградского тракторного завода. Большая часть цехов давно закрыты и уничтожены. Сейчас их сносят, расчищая территорию под будущую жилую застройку. По крайней мере, планы у чиновников были именно такие.

Волгоградские сталкеры из команды «Тени прошлого» не единожды заглядывали сюда. По их роликам можно увидеть, как год за годом умирал завод. Его больше нет.

Цех №75 - последнее здание, которое еще торчит над руинами. Фото Антон Протасов.

ВГТЗ Цех №75.ВГТЗ Цех №75 Прощание. Сталкер ВЛГ

Антон Протасов аккуратно идет по руинам цеха, бережно закрывая оставшиеся торчащие створки, поднимается по ступенькам на самый верх. Оттуда открывается вид на останки завода. Так выглядит волгоградский апокалипсис. А может все-таки новое начало...

ИСТОЧНИК KP.RU