Прокуратура наказала камышинских ветеринаров за плохую борьбу с АЧС

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-09T12:58:57+03:00

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Волгоградская область считается одной из неблагополучных по ситуации с африканской чумой свиней. Ежегодно у нас фиксируются все новые и новые вспышки. Счет идет на десятки. В июле руководство Россельхознадзора жестко раскритировало работу волгоградской ветеринарной службы, в том числе по предотвращению распространения АЧС. Но проблему это так и не решило. И вот опять сотрудники Волгоградской природоохранной прокуратуры выявили нарушения в работе ветеринаров на ликвидации очага АЧС в Камышинском районе.

- Очаг был зафиксирован в Лебяженском поселении. Его закрыли на карантин, но при этом районная станция по борьбе с болезнями животных не сделала почти ничего, чтобы чума не пошла дальше. Проселочные дороги не перепахивали, шлагбаум на ветпосту не установили, дезбарьеры на въезде не поставили и даже возможные источники зарабения и пути заноса АЧС не определили. А значит, болезнь может распространиться и далее, - рассказывают «КП-Волгоград» в природоохранной прокуратуре.

За это и наказали ответственное должностное лицо из «Камышинской районная станция по борьбе с болезнями животных». Ему вынесли дисциплинарное высказывание. А руководителя станции оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU