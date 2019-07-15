Волгоградские ветеринары скрывают вспышки болезней животных и плохо борются с бешенством в регионе

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-15T15:07:29+03:00

Говорят, наши ветеринары часто выдают заключения производителям вообще без проведения экспертизы и закрывают глаза на "просрочку". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Руководство Россельхознадзора подвергло жесткой критике работу некоторых территориальных инспекций. В частности, большие претензии высказали в адрес трех ветслужб - Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области. К волгоградским коллегам основные нарекания - на плачевную ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС) и бешенством.

Только за прошлый год в Волгоградской области было зафиксировано 3 случая африканской чумы свиней и 165 случаев бешенства.

- Как показала проверка, в большинстве случаев мероприятия по ликвидации очагов бешенства и АЧС были проведены с грубыми нарушениями требований ветеринарного законодательства, - констатируют в ведомстве.

Причем эти недочеты кураторы выявляют в волгоградской ветслужбе не в первый раз. И уже им давали предписания исправить ситуацию. Но…

- Инспекторы все также плохо контролируют ветврачей районных станций. Все также допускают грубые нарушения в оформлении ветеринарно-сопроводительных документов: 72 заключения оформлены без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 32 документа оформлены на продукцию с истекшим сроком годности; 24 - на продукцию с недействительной датой выработки, - перечисляют претензии в Россельхознадзоре.

А еще наши ветеринары скрывают вспышки болезней животных. Потом, как итог: в волгоградской продукции, которая поступает в реализацию, находят антибиотики, превышения по микробиологическим показателям, а также фальсифицированную мясную и молочную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU