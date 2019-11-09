2019-11-09T11:37:33+03:00
Общество

В Астрахани еще одного врача-психиатра осудили за халатность

Медик заплатит полмиллиона пациентке, которая ночь провела в психбольнице
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Три года врач в судах доказывает свою правоту. Ее признавали виновной, потом оправдали, и вот очередной вердикт - виновна в халатности.Три года врач в судах доказывает свою правоту. Ее признавали виновной, потом оправдали, и вот очередной вердикт - виновна в халатности.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Это второе громкое уголовное дело в Астрахани с участием врача-психиатра. Сначала за халатность осудили Александра Шишлова, который, якобы, рано выпустил из «психушки» убийцу, а тот, выйдя на свободу зарезал полуторагодовалую племянницу. А теперь виновной признали и Ольгу Андронову - врача Астраханской психбольницы. Три года идут судебные разбирательства, ее сначала оправдали, но вот новый вердикт от Кировского суда Астрахани - «виновна». Психиатру назначили 100 часов обязательных работ и запретили в течение 2 лет заниматься врачебной деятельностью. К счастью, из-за истекшего срока давности врача освободили от наказания. Но по решению суда она обязана выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.

Эта история приключилась в феврале 2016-го. В психбольницу привезли женщину. Астраханка вела себя неадекватно, ругалась, бредила. К тому же по словам родных, она грозилась их убить, и они сами попросили ее положить в больницу. Андронова оставила женщину до утра в стационаре, а утром на коллегии врачи еще раз осмотрев пациентку, решили, что она здорова и в лечении в стенах психбольницы не нуждается. Астраханку отпустили домой, а через время она подала иск в суд с требованием наказать врача-психиатра, которая сутки продержала ее в стенах медучреждения. Хотя за время пребывания к пациентке не применялись меры насильственной фиксации, не вводились лекарства. Медик боролась в судах все эти годы, доказывая свою правоту, писала петиции во все инстанции. Но опять решение не в ее пользу. И, вероятнее всего, врач будет обжаловать и его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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