Вышел из психушки и зарезал ребенка: В Астрахани судят врача, выпустившего на волю безумца

В Астрахани будут судить врача-психиатра, который работал в областной клинической психиатрической больнице. Медика обвиняют по статье «халатность, повлекшая смерть человека». Следователи считают, что он выписал психически нездорового пациента: оказавшись за стенами психушки тот зарезал полуторогодовалую племянницу и изрядно исполосовал ножом мать девочки - свою сестру.

В ПСИХУШКУ ПОПАЛ ЗА УБИЙСТВО

Эта жуткая история произошла в Астрахани в сентябре 2017-го. Психически больной 42-летний мужчина убил свою маленькую племянницу. Он нанес ей 25 ударов ножом. А потом бросился на сестру. С множественными ранениями ей удалось сбежать от обезумевшего братца. На улице его уже поджидали сотрудники полиции. Мужчина с окровавленными руками и ножом стал кидаться на стражей порядка, и им пришлось применить табельное оружие. Он скончался от полученных ранений на следующий день в больнице.

Задержание рецидивиста попало на видео.Мужчина напал с ножом на женщину с дочерью, девочка скончалась

А следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Астраханской области стали выяснять, как этот псих, судимый ранее за жестокое убийство, оказался на свободе. И выяснилось, что безумца выписали на амбулаторное лечение из психиатрического стационара специализированного типа, хотя здоровым его явно нельзя было назвать. Да и как можно возвращать в семью мужика, который шестью годами ранее - в 2011-м - нанес 28 ударов ножом продавцу в торговом центре лишь за то, что тот не дал ему стакан воды. Тогда же под «горячую руку» этого безумца попал и посетитель, пытавшийся защитить беззащитную женщину-продавца. После этого случая его и отправили на принудительное лечение, доказав невменяемость астраханца. Но за два месяца до трагедии - в июле 2017-го - психбольного мужчину вдруг выпустили из спецдиспансера.

Псих-рецидивист скончался от ранений в больнице. Фото - скрин видео.

Как говорят «КП-Волгоград» следователи СУ СК по Астраханской области, с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту в составе комиссии выступил врач-психиатр. Хотя, как уточняют в ведомстве: «достоверно зная об отсутствии положительной динамики его состояния».

"РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЛОСЬ КОЛЛЕГИАЛЬНО"

Впрочем, сам врач в положительной динамике пациента не сомневается.

- Я себя виновным не считаю, - говорит врач-психиатр «Областной клинической психиатрической больницы» Александр Шишлов. - Объективные данные, указывающие на невиновность врачей, следствием замалчивались либо игнорировались. Решение о переводе пациента со стационарного лечения на амбулаторное принималось коллегиально на основании анализов и медицинских показаниях. Мужчине были назначены таблетки, которые тот не принимал. Он за два с половиной месяца после выписки трижды был у психиатра, и не было никаких признаков, что заболевание обострилось. Лишь за два дня до убийства, родные заметили изменения, но ничего не сделали, чтобы о них сообщить в больницу. По делу провели две экспертизы в Медицинском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Но следствие неоднозначные ответы экспертов (при однобоко представленных для них фактах) трактовали в свою пользу. Сейчас мы с адвокатом заказали еще одну экспертизу, которая должна отразить действительное положение вещей. Мне устроили общественную порку, потому что дело получило общественный резонанс, именно он диктует ход расследования, а не объективные факты.

Тем временем, следователи собрали достаточно фактов и улик по данному делу, и прокуратура уже утвердила врачу обвинительное заключение.

- В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в СУ СК по региону.