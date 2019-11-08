СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-08T18:49:23+03:00

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Ночь с 7 на 8 ноября выдалась в Волгоградской области особо криминальной: в областном центре неизвестные взорвали банкомат в офисе Сбербанка, а в Волжском двое воришек украли деньги из кабинета директора одной фирмы. Ни тех, ни других пока не нашли. К вечеру 8 ноября полиция Волжского обратилась к горожанам за помощью в розыске преступников.

Как рассказали «КП-Волгоград» в УМВД по городу Волжскому, двое неизвестных пробрались в офис, расположенный по адресу улица 7-ая Автодорога строение 10, отжали пластиковое окно и проникли в кабинет директора организации. Там они разворотили два металлических ящика, в которых хранилась наличка, и похитили все сбережения.

Преступники попали на камеру видеонаблюдения, установленную в офисе фирмы. Полиция уже завела уголовное дело по факту кражи и обращается к волжанам:

- Если вы узнали воров, либо вам что-либо известно о совершенном преступлении, обратитесь в Управление МВД России по городу Волжскому по телефонам: 41-56-56, +7-937-556-60-34 или 02. Конфиденциальность сведений гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/742728" frameborder="0"></iframe> В Волжском разыскивают воров, укравших деньги из сейфа директора.

ИСТОЧНИК KP.RU