В Волгограде взорвали офис банка, чтобы украсть деньги

Грохот жители по улице 8-я Воздушная, 9 в Дзержинском районе услышали 4:44 утра 8 ноября. В квартирах на нижних этажах задрожали окна. Несколько человек, разбуженные грохотом выбежали на улицу, чтобы узнать, что случилось. Кто-то позвонил по "02". Вскоре у дома были сотрудники полиции, приехали эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, специалисты Росгвардии. ЧП произошло в отделение Сбербанка, который находится в девятиэтажке. Окна офиса выбило взрывной волной.

Неизвестный взорвал банкоматы в помещении, открытом для посетителей ночью. Затем достал деньги из сломанного аппарата и исчез. Приехавшие на место сотрудники охранного агентства по горячим следам задержать преступника не смогли.

Сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Также предстоит изучить запись с камер видеонаблюдения, если она сохранилась после взрыва. Место ЧП оцепили. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Сотрудники банка подсчитывают, какую сумму унес грабитель.