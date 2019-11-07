2019-11-07T17:52:06+03:00
Общество

Приехал за покупками, остался без авто: в Волгограде приставы изъяли у должника «Bentley»

Мужчина задолжал по штрафам и налогам 160 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото УФССП по Волгоградской области.Фото УФССП по Волгоградской области.
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Человек разъезжает на дорогой иномарке, кушает в ресторанах, покупает дорогие вещи, и при этом числится в должниках. Нонсенс? Нет, в Волгограде это не редкое явление. Сегодня один такой богач чуть не лишился своего «Bentley», его задержали приставы прямо на парковке у торгового центра. Эту историю «КП-Волгоград» рассказали в региональном УФССП.

- В Дзержинском районе на исполнении находилось исполнительное производство на волгоградца, который задолжал и в налоговую службу и в ГИБДД за неоплаченные штрафы. Сумма накопилась немаленькая - свыше 160 тысяч рублей, - уточняют в ведомстве.

На уведомления должник не реагировал, тогда приставы пробили его по базе и выяснили, что мужчина владеет недвижимым имуществом, а также у него в собственности имеется «Bentley Continental GT».

- После упорных поисков приставу удалось установить место нахождения автомобиля. И, когда ничего не подозревающий волгоградец приехал на своей иномарке в торговый центр, его тут же и поймали. Пристав в присутствии понятых составил акт описи и ареста имущества, и изъял машину, - рассказывают в УФССП.

Мужчине сообщили, что если в течение 10 дней он не погасит долги, его иномарка пойдет с молотка. Рисковать волгоградец не стал и тут же расплатился по счетам.

Напомним, как недавно обнаружился еще один миллионер-должник. Один из самых богатых экс-депутатов Волгоградской облдумы Алексей Михеев задолжал за отопление и горячую воду 160 тысяч рублей. И теперь поставщик через суд требует у миллионера оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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