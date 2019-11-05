2019-11-05T11:04:45+03:00
Общество

Волгоградский миллионер - экс-депутат облдумы - задолжал за коммуналку

Алексей Михеев оказался в числе злостных неплательщиков за отопление
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Волгоградской облдумы.Фото с сайта Волгоградской облдумы.
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Алексей Михеев - сын беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева (который обвиняется в крупном мошенничестве) - вновь оказался в центре внимания. Но на этот раз не как самый богатый народный избранник (в 2018-м году именно ему принадлежала пальма первенства по доходам и богатству среди депутатов предыдущего созыва Волгоградской облдумы). Сегодня он прослыл, как злостный неплательщик. В Арбитражном седе Волгоградской области рассматривается исковое заявление от ООО «Концессии теплоснабжения» к Алексею Михееву о взыскании задолженности и пени. Судя по документу, богатейший человек региона задолжал за отопление 146 тысяч рублей. Плюс пеня и судебные издержки, итого с него требуют взыскать более 160-ти тысяч рублей. Долг этот «висит» на младшем Михееве с вены этого года. В добровольном порядке экс-депутат задолженность так и не погасил. пришлось концессионеру решать вопрос в суде.

Напомним, что в 2018-м Алексей Михеев задекларировал доход более 78-ми миллионов рублей. В собственности у молодого депутата имеется земельный участок площадью 1,7 га, небольшой дом и семь нежилых помещений общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. Автопарк тоже богатый: к Porsche Cayenne S за год добавились BMW 750LixDrive, Volkswagen Teramont, а также ВАЗ 21053 и грузовичок Газ 33021. К слову, супруга его тоже за год заработала 20 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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