Волгоградец, укравший в Астрахани сейф с 34 миллионами рублей, отправится в колонию на шесть лет

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-07T16:26:15+03:00

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«Если красть, то по-крупному», - так решили два друга-волгоградца, и украли сразу 34 миллиона рублей. Но порадовались богатству недолго: воришек поймали. Один уже отбывает наказание в колонии, второй - 38-летний год находился в розыске, но и он предстал перед судом. Сегодня ему вынесли приговор.

Эти волгоградцы ограбили предпринимателей из Астрахани, которые как раз сняли деньги с банковского счета, чтобы купить элитную недвижимость. Они долго следили за своими жертвами. Уличили момент, когда владелец оставил ключи от квартиры в машине, вскрыли авто и похитили связку. Потом просто проникли в дом, вытянули сейф с деньгами, прихватив с собой травматический пистолет и золотые украшения. В общей сложности похитили на сумму 34 миллиона.

- В судебном заседании подсудимый возместил причиненный имущественный вред и признал вину в полном объеме.

Суд согласился с мнением прокуратуры и приговорил волгоградца к 6 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в Астраханской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU