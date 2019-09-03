Волгоградец вынес из квартиры астраханца 34 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-03T15:10:36+03:00

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В Астрахани на скамье подсудимых оказался 38-летний житель Волгограда. Ему грозит большой срок за решеткой, ведь он не просто обворовал с другом квартиру астраханца, они украли почти 34 миллиона рублей!

Как установили следователи, преступники заранее спланировали кражу. Они знали, что супруги предприниматели собирались покупать элитную недвижимость, для этого обналичили деньги и привезли их домой. Несколько дней они следили за жертвами, узнавали их график. Накануне кражи 27 августа 2018 года они похитили ключи от квартиры из машины. А ночью, незадолго до полуночи, забрались в квартиру - хозяев дома не было. Они похитили ключи от квартиры из машины потерпевшего. А, когда астраханца не было дома, проникли внутрь. Они смогли унести сейф, в котором хранились ювелирные украшения и денежные сбережения - всего, как раз на 34 миллиона.

Почти полгода ушло на то, чтобы выяснить, личности похитителя. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 Астрахани выехала в Волгоград на задержание. Мужчина поймали как раз в аэропорту. У него был билет на рейс до Москвы, а оттуда до Еревана. При себе у волгоградца было несколько золотых украшений как раз из коллекции супружеской пары. Правда, задержанный категорически отрицал свою причастность к преступлению. И лишь позже, во время расследования уголовного дела, он признал свою вину и даже возместил причиненный ущерб - все 34 миллиона рублей.

Прокуратура Астраханской области уже утвердила ему обвинительное заключение по статье «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере».

- Дело направили в суд на рассмотрение, - уточняют «КП-Волгоград» в прокуратуре.

Кстати, а где находится напарник волгоградца до сих пор неизвестно. Его объявили в международный розыск. Его дело выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU