Михаилу Музраеву продлили арест еще на три месяца
6 ноября в Лефортовском суде Москвы рассматривали ходатайство следствия по делу Михаила Музраева. Следователи просили продлить срок ареста обвиняемому в терроризме бывшему главному следователю Волгоградской области.
Как сообщает информагентство ТАСС, заседание проходило в закрытом режиме, на этом настаивала сторона обвинения, хотя адвокаты требовали отрытого рассмотрения. Суд признал обоснованными требования следователей и оставил Михаила Музраева под стражей до 10 февраля 2020 года. До этого же срока будет в СИЗО и Владимир Зубков, который также проходит по делу в качестве обвиняемого.
Защитники обоих волгоградцев просили отпустить их подопечных под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Михаил Музраев 5 лет назад пережил инсульт, его состояние вызывает опасение у медиков. У Владимира Зубкова установлен кардиостимулятор. Адвокат настаивал на опасности для здоровья Зубкова прохода через рамки металлоискателя.
Напомним, Михаила Музраева и Владимира Зубкова обвиняют в организации теракта – поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Первый был заказчиков, второй – организатором. На них указал еще один задержанный Евгений Ремезов – бывший директор Центрального рынка. Кстати, Музраеву также предстоит ответить за незаконное хранение оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU