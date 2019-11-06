2019-11-06T20:40:14+03:00
Общество

Михаилу Музраеву продлили арест еще на три месяца

Он будет сидеть в СИЗО Лефортово до 10 февраля 2020 года
Екатерина МАЛИНИНА
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Михаил Музраев пробудет в СИЗО до 10 февраля. Фото: СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев пробудет в СИЗО до 10 февраля. Фото: СУ СК по Волгоградской области
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6 ноября в Лефортовском суде Москвы рассматривали ходатайство следствия по делу Михаила Музраева. Следователи просили продлить срок ареста обвиняемому в терроризме бывшему главному следователю Волгоградской области.

Как сообщает информагентство ТАСС, заседание проходило в закрытом режиме, на этом настаивала сторона обвинения, хотя адвокаты требовали отрытого рассмотрения. Суд признал обоснованными требования следователей и оставил Михаила Музраева под стражей до 10 февраля 2020 года. До этого же срока будет в СИЗО и Владимир Зубков, который также проходит по делу в качестве обвиняемого.

Защитники обоих волгоградцев просили отпустить их подопечных под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Михаил Музраев 5 лет назад пережил инсульт, его состояние вызывает опасение у медиков. У Владимира Зубкова установлен кардиостимулятор. Адвокат настаивал на опасности для здоровья Зубкова прохода через рамки металлоискателя.

Напомним, Михаила Музраева и Владимира Зубкова обвиняют в организации теракта – поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Первый был заказчиков, второй – организатором. На них указал еще один задержанный Евгений Ремезов – бывший директор Центрального рынка. Кстати, Музраеву также предстоит ответить за незаконное хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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