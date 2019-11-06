Фильм, снятый волгоградскими полицейскими, победил на конкурсе короткометражек

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-06T09:01:43+03:00

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Фильм «Цена жизни» сотрудники ГАИ Волгограда посвятили своим коллегам-поисковикам. Весь проект создавали добровольцы, и он получился настолько душевным, трогательным и сильным одновременно, что не удивительно, что короткометражка завоевала награду на престижном конкурсе. Фильм вошел в список победителей на Первом Международном фестивале короткометражного кино, который завершился на днях в Кирове.

Картина волгоградских гаишников была признана лучшей в номинации «За позитивный образ сотрудника полиции».

Повторимся, что большинство ролей в фильме сыграли обычные дорожные полицейские. Дебютный показ картины состоялся в начале июля - накануне Дня образования ГИБДД.

- Более половины членов отряда являются участниками боевых действий и награждены правительственными наградами. В свободное время они участвуют в выездных поисковых экспедициях по нахождению и перезахоронению останков воинов, погибших при защите Сталинграда. С момента создания, отряд обнаружил останки 736 погибших солдат, из них 33 уже опознаны, найдены родственники четверых бойцов, - добавляют в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/718149" frameborder="0"></iframe> Фильм "Цена жизни" - ГАИ Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU