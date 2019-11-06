Фильм, снятый волгоградскими полицейскими, победил на конкурсе короткометражек
Фильм «Цена жизни» сотрудники ГАИ Волгограда посвятили своим коллегам-поисковикам. Весь проект создавали добровольцы, и он получился настолько душевным, трогательным и сильным одновременно, что не удивительно, что короткометражка завоевала награду на престижном конкурсе. Фильм вошел в список победителей на Первом Международном фестивале короткометражного кино, который завершился на днях в Кирове.
Картина волгоградских гаишников была признана лучшей в номинации «За позитивный образ сотрудника полиции».
Повторимся, что большинство ролей в фильме сыграли обычные дорожные полицейские. Дебютный показ картины состоялся в начале июля - накануне Дня образования ГИБДД.
- Более половины членов отряда являются участниками боевых действий и награждены правительственными наградами. В свободное время они участвуют в выездных поисковых экспедициях по нахождению и перезахоронению останков воинов, погибших при защите Сталинграда. С момента создания, отряд обнаружил останки 736 погибших солдат, из них 33 уже опознаны, найдены родственники четверых бойцов, - добавляют в ведомстве.
Фильм "Цена жизни" - ГАИ Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU