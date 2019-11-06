2019-11-06T09:01:43+03:00
Общество

Фильм, снятый волгоградскими полицейскими, победил на конкурсе короткометражек

Картина «Цена жизни» признана лучшей в номинации «За позитивный образ сотрудника полиции»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Диплом и награду вручили представителям волгоградской полиции.Диплом и награду вручили представителям волгоградской полиции.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Фильм «Цена жизни» сотрудники ГАИ Волгограда посвятили своим коллегам-поисковикам. Весь проект создавали добровольцы, и он получился настолько душевным, трогательным и сильным одновременно, что не удивительно, что короткометражка завоевала награду на престижном конкурсе. Фильм вошел в список победителей на Первом Международном фестивале короткометражного кино, который завершился на днях в Кирове.

Картина волгоградских гаишников была признана лучшей в номинации «За позитивный образ сотрудника полиции».

Повторимся, что большинство ролей в фильме сыграли обычные дорожные полицейские. Дебютный показ картины состоялся в начале июля - накануне Дня образования ГИБДД.

- Более половины членов отряда являются участниками боевых действий и награждены правительственными наградами. В свободное время они участвуют в выездных поисковых экспедициях по нахождению и перезахоронению останков воинов, погибших при защите Сталинграда. С момента создания, отряд обнаружил останки 736 погибших солдат, из них 33 уже опознаны, найдены родственники четверых бойцов, - добавляют в ведомстве.

Фильм "Цена жизни" - ГАИ Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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