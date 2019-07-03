«Цена жизни»: ГАИ Волгограда сняла душевный фильм о коллегах-поисковиках

- Это нужно один раз попробовать. Когда ощутишь все эмоции во время раскопок, когда найдешь первую вещь времен войны, задумаешься о тех событиях - это просто затягивает и все. Испытываешь гордость за предков, которые сражались за наше будущее, - делится Руслан Липский.

Он – капитан полиции, командир роты № 2 отдельного батальона ДПС ГИБДД по Волгоградской области. А еще участник поискового отряда полиции и один из главных героев фильма «Цена жизни», снятого ко дню сотрудников ГАИ, который отмечается 3 июля.

ОДИН ДЕНЬ НА РАСКОПКАХ

Весь этот проект создавали добровольцы. Ушло на это два месяца. Среди участников практически нет профессиональных актеров, режиссеров и операторов. Сотрудники ГАИ играли самих себя и героев Сталинградской битвы, а сюжет придумывали все вместе. Съемки осуществляли любители. Но от этого двадцатиминутная картина лишь выиграла: все получилось человечно и проникновенно, прям как в жизни.

lya_lya134_ Съемки фильма "Цена жизни" в Волгограде

Первая часть фильма художественная. В основе сюжета группа гонщиков, которая рассекает по центральным улицам Волгограда под девизом «Можем повторить: 1941-1945». Идет зрелищная погоня. Под колеса иномарки едва не попадает ветеран Сталинградской битвы, подполковник милиции в отставке Владимир Паненко. Но совесть у гонщиков не просыпается, зато их настигают инспекторы ГАИ. Руслан Липский, который играет сам себя, предлагает нарушителю или лишение прав, или один день на раскопках. Это меняет жизнь отрицательного героя: он вместе с отрядом находит письмо неизвестного солдата и раскаивается. А еще за эти десять минут становится понятно, что инспекторы ГАИ – это не только блюстители порядка на дорогах. В первую очередь они – люди с большой буквы, собирающие историю войны по крупицам.

lya_lya134_ Кадры со съемок фильма о сотрудниках ГАИ Волгограда "Цена жизни"

ИСТОРИЯ ОТРЯДА

Во второй части – вся история создания поискового отряда полиции, которая начинается в 2011 году. Тогда начальник Главка Александр Кравченко поручил создать сводный отряд. Сейчас его участниками являются как действующие, так и бывшие сотрудники.

- В свободное время они участвуют в выездных поисковых экспедициях по нахождению и перезахоронению останков воинов, погибших при защите Сталинграда. За время выездных экспедиций отряд обнаружил останки 736 погибших солдат, из них 33 уже опознаны, найдены родственники четверых бойцов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/718149" frameborder="0"></iframe> Фильм "Цена жизни" - ГАИ Волгограда.

В отряд приходят те, кому небезразлично прошлое и будущее. Среди них – участники боевых действий, награжденные государственными наградами.

- Для моей семьи это очень важное событие. Для меня лично. Оба моих деда пропали без вести под Москвой – младший политрук Воинов и рядовой Дымов. Я думаю, дело, которым мы занимаемся, важно для многих. Важно, чтобы дети наши не забыли о том, что здесь произошло, - уверен руководитель сводного поискового отряда Юрий Дымов.

Эта короткометражка рассказывает о всех достижениях сотрудников ГАИ, их жизни и увлечениях вне работы, об огромной роли их большого дела в развитии патриотического воспитания молодежи.