2019-11-01T14:18:31+03:00
Происшествия

Чеченца, избившего на автозаправке в Волгограде полицейского, арестовали на два месяца

Суд постановил взять его под стражу на время следствия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Ближайшие два месяца 38-летний волгоградец, который избил на атозаправочной станции полицейского, проведет за решеткой. Такое решение принял сегодня, 1 ноября, суд Октябрьского района Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, случилось это 29 октября. Вечером того дня полицейский подъехал на заправку и стал свидетелем скандала, который учинил там задержанный. Участковый сделал мужчине замечание и потребовал прекратить нецензурно выражаться и снизить тон. Но разъяренный чеченец вместо этого ударил кулаком в лицо правоохранителя. После чего сел в машину и сбежал.

Дебошира объявили в розыск, и как он не пытался замести следы, его нашли. Задержали мужчину в Астраханской области, куда он сбежал с приятелем на чужой машине.

Следователи регионельного СУ СК завели на него уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». С учетом того, что мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, суд и постановил его арестовать.

- Грозит задержанному до 5 лет лишения свободы, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде арестовали чеченца, избившего полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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