Под Волгоградом чеченец избил на автозаправке лейтенанта полиции и сбежал

Всю полицию Волгоградской области подняли на розыск чеченца, который избил лейтенанта полиции на автозаправке и сбежал. Нашли его уже на следующий день. За хамскую выходку ему теперь грозит до пяти лет колонии. А ведь его просто попросили не грубить и не дерзить.

Случилось это на автозаправочной станции в рабочем поселке Октябрьский Волгоградской области. Накануне вечером, 29 октября, старший участковый районной полиции подъехал на своем авто к бензоколонке. И вдруг услышал крики и нецензурную брань, которой разразился водитель на оператора АЗС. «Горячий кавказский парень» так разбушевался, что не прореагировал даже на замечание стража порядка, который попросил мужчину прекратить скандал. Когда участковый повторил просьбу, водитель ответил ударом кулака ему в лицо, после чего трусливо сбежал на своем «Мерседесе».

Чтобы скрыть следы, преступник попросил брата перегнать свой мерседес в укромное место.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уже через несколько минут иномарку «боксера» объявили в розыск. Причем ориентировку передали и в соседние области. Но сразу задержать преступника не удалось.

- Днем 30 октября похожий под описание «Мерседес» остановили в Ворошиловском районе Волгограда. За рулем был брат разыскиваемого хулигана. Он рассказал, что родственник попросил его перегнать машину, что он и сделал. При этом, куда уехал брат, он не знал, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Но полиция нашла чеченца даже без машины. 38-летнего мужчину задержали коллеги из астраханского ДПС ГИБДД в Красноярском районе Астраханской области. Он ехал на пассажирском сидении в «Ладе Гранта». Хотел сбежать. Не вышло.

Поймали чеченца в Астраханской области, куда он сбежал на "Ладе".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что задержанный уже привлекался в 2013 году к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. У него действительно кавказские корни, хотя родился он в Волгоградской области. Сейчас он дает показания в полиции.

- Материалы по факту применение насилия в отношении представителя власти направят в следственные органы Следственного Комитета для проведения процессуальной проверки. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, - уточняют в региональном Главке.