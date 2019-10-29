Изуродовали лицо: в Волгограде жертва пластики отсудила у клиники миллион

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-29T15:16:06+03:00

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Сделав пластику носа в частной клинике пластической хирургии волгоградка Ирина Ш.* изменилась до неузнаваемости. После повторной операции стало только хуже. Тогда изуродованная пластическим хирургом женщина пошла в суд. После долгих разбирательств Ворошиловский районный суд Волгограда принял решение, что за некачественные медуслуги и нанесенный здоровью и внешности вред клиника заплатит пациентке почти 1,2 миллиона рублей.

Сумму убытков оценили в 594 тысячи 200 рублей. Сюда входят стоимость услуг по договору, включая повторную операцию по исправлению недостатков, и судебные расходы. Еще 200 тысяч рублей составит компенсация морального вреда. Штраф за то, что клиника не удовлетворила требования пациента добровольно, - более 400 тысяч. И 9394 рублей неустойки.

Как установил суд, еще в 2014 году Ирина обратилась в клинику пластической хирургии, чтобы сделать частичную коррекцию спинки носа и исправить затрудненное носовое дыхание. Но эта простая операция сделала женщину совершенно неузнаваемой. В 2016 году в той же клинике ситуацию попытались исправить и вернуть Ирине ее лицо. Но повторная операция, которую провел тот же хирург, привела к еще более плачевному результату. Пострадали и внешность, и общее состояние пациентки.

- Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы медицинские услуги были оказаны с грубыми нарушениями обязательных требований, что повлекло изменение анатомической структуры и наружного носа в виде его деформации, операции выполнены лицом, не имеющим квалификации в области пластической хирургии, - сообщили «КП-Волгоград» в Ворошиловском районном суде.

Клиника еще может обжаловать решение суда, в законную силу оно не вступило.

* Имя героя публикации изменено.

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ИСТОЧНИК KP.RU