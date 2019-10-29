Не мог смотреть на изуродованное лицо: после неудачной пластики от волгоградки ушел муж

Проблем с внешностью у волгоградки Ирины Ш.* не было. Все гармонично. Да, нос с легкой горбинкой, но и ей, и мужу он нравился. Вряд ли бы она решилась на пластическую операцию, если бы не искривленная перегородка, которая мешала нормально дышать. Но вместо свободного дыхания молодая женщина получила искалеченную жизнь. Спустя пять лет судится с клиникой и до сих пор не может восстановить внешность.

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Ирине было 34 года, когда в ноябре 2014 года она попала в волгоградскую клинику пластической хирургии. Врача выбирала по рекомендации, клиника большая, известная, работает давно, билборды по всему Волгограду приглашали женщин за идеальной фигурой и лицом.

- Доктор стал сразу уговаривать ее на пластическую операцию. Сказал, что кончик носа с возрастом опустится. Он его немного поднимет, выправит перегородку, никто даже и не заметит, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» директор Центра правовой защиты населения Светлана Воробьева.

Ирина в то время была в декрете со вторым ребенком. 112 тысяч на операцию нашел для любимой жены супруг. Через полтора месяца сняли гипс. Ирина посмотрела в зеркало, увидела себя и ужаснулась.

«ТОРЧАЛИ ДВЕ ДЫРКИ И НОС КАК ПЯТАЧОК»

- На лице торчали две дырки и нос как пятачок, - рассказывала Ирина.

В результате пластической операции кончик носа очень сильно загнулся вверх. Нос стал ассиметричным. Одна ноздря меньше другой. Справа и слева у переносицы ассиметрично торчали хрящи. Плюс к этому врач чуть стесал спинку носа, хотя с самого начала Ирина была категорически против такого вмешательства.

Так выглядела женщина после первой операции, нос сильно вздернулся. Фото героя публикации

- Экспертиза показала, что медицинские услуги были оказаны с грубыми нарушениями обязательных требований. Это повлекло изменение анатомической структуры и внешнюю деформацию носа. Операции выполнены лицом, не имеющим квалификации в области пластической хирургии, - сообщили «КП-Волгоград» в Ворошиловском районном суде.

Оказалось, что делал пластическую операцию вовсе не хирург, а врач отоларинголог.

- У него не было соответствующей квалификации. Он не мог делать операцию в таком объеме, не имел права трогать кости носа, - рассказывает юрист.

Кстати, сама клиника до последнего вообще отрицала то, что женщине провели пластическую операцию. Но этот факт был зафиксирован в договоре.

- Как установила судебно-медицинская экспертиза, существенные условия договора между клиникой и пациенткой были нарушены. «На лице существует неизгладимость», которую можно исправить только еще одной операцией, - продолжает Светлана.

Восстановительный период после такой операции длится год. Врач уговорил Ирину подождать. Говорил: «Не беспокойся, все поправимо».

РАБОТАЛА БЕЗ ОТПУСКА, ЧТОБЫ НАКОПИТЬ НА НОВЫЙ НОС

В январе 2016 года волгоградка легла на вторую пластическую операцию. За нее отдала еще 22 тысячи рублей. Снова полтора месяца в гипсе. Но ожидания не оправдались.

- Все стало только хуже. Нос стал кривой. Врач сильно истончил спинку носа, разрослась хрящевая ткань там, где ее раньше не было. Очень сильно изменилась анатомия носа, появилась деформация, отклонение влево, кончик носа теперь раздвоенный и истонченный. При этом искривление носовой перегородки, ради которой все и делалось, врач не исправил, - продолжает свой рассказ наша собеседница.

Ирина постоянно плакала. Впала в депрессию. Муж не смог примириться с ее новой внешностью и ушел. Она осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. На помощь врача уже тоже не было надежды, клиника пошла в отказ. А изуродованная пластическим хирургом женщина – к юристам. Судебные тяжбы длились более девяти месяцев.

А это уже результат второй операции. Все стало только хуже. Фото героя публикации

- В суде клиника полностью отрицала свою вину. Речь о примирении даже не шла, - рассказывает Светлана Воробьева. – Ирина тем временем работала без отпуска и выходных, чтобы содержать себя и детей, оплачивать судебные расходы и копить на новую операцию. А их предстоит минимум две.

Помочь Ирине после двух столь кардинальных операций по ринопластике не каждая клиника и врач берутся. Решилась исправить ошибки волгоградского «мясника» клиника в Санкт-Петербурге. Впереди две операции по реконструкции носа, который будут наращивать за счет реберного хряща. Третья пластическая операция обойдется уже в 450 тысяч рублей. Это не считая расходов на подготовку, проезд, проживание, реабилитацию.

За некачественные медицинские услуги и нанесенный здоровью и внешности вред клиника по решению суда заплатит пациентке почти 1,2 миллиона рублей. Сумму убытков оценили в 594 тысячи 200 рублей. Сюда входят стоимость услуг по договору, включая повторную операцию по исправлению недостатков, и судебные расходы. Еще 200 тысяч рублей составит компенсация морального вреда. Штраф за то, что клиника не удовлетворила требования пациента добровольно, - более 400 тысяч. И 9394 рублей неустойка. Эта сумма позволит Ирине сделать две необходимые операции. Так что богаче она не станет. Но главное, чтобы женское счастье вернулось.

Клиника еще может обжаловать решение суда, в законную силу оно не вступило.

*Имя героя публикации изменено.

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