Прокуратура потребовала отремонтировать трассу Волгоград-Котельниково

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-22T20:43:19+03:00

Аварийный участок уже внесли в план ремонта на этот год

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Трасса «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» сегодня находится в ужасном состоянии. Местами дорога, как говорят, напоминает «фронтовую»: сплошные ямы да ухабы. Жалобы поступали регулярно. Дошли и до прокуратуры Октябрьского района, где трасса особенно разрушена.

- Установлено, что покрытие автомобильной дороги (64,4 км в границах территории Октябрьского района) имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, колейности, разрушения асфальтобетонного покрытия. Ремонтировать дорогу обязан Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Однако, долгое время дорогу даже не латали, - констатируют в областной прокуратуре.

Поэтому правоохранители решили дальше не церемониться и подали на чиновников в суд. Прокуратура потребовала признать незаконным бездействие властей и обязать администрацию отремонтировать эту дорогу.

- Суд разделил позицию прокуратуры Октябрьского района и удовлетворил заявленные требования в полном объеме, - сообщают в прокуратуре.

Напомним, что эта трасса уже попала в список на ремонт. Правда, в этом году обновят только пять участков - в общей сложности обновят 36,5 километров магистрали в Светлоярском, Октябрьском и Котельниковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU