На трассе «Волгоград - Сальск» обновят 36 километров асфальта

СЕГОДНЯ 19:11 2019-05-28T19:11:53+03:00

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В этом году отремонтируют трассу «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск». Правда, не всю, а только пять участков, но сделают их капитально. В общей сложности обновят 36,5 километров магистрали в Светлоярском, Октябрьском и Котельниковском районах.

В последний раз эту трассу капитально ремонтировали еще в 90-х. В этом году проблемную дорогу включили в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому в 2019-м обновят самые разбитые участки на границе Волгоградской и Ростовской областей: у поселков 19-го Партсъезда и Соляной, а также у села Червленое. Еще два отрезка отремонтируют в 2020 году.

- Сейчас на трассе идет фрезеровка старого покрытия и укладывают первый выравнивающий слой. На объектах работают 59 специалистов и 45 единиц техники. По контракту также предстоит укрепить обочины, спланировать и обустроить дорогу, - отмечают в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядчики должны завершить полный комплекс работ в августе.

Напомним, что всего в 2019 году в Волгоградской области по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 197 километров региональных и муниципальных трасс. Параллельно обновят 106,9 километра магистралей федерального значения. Кроме того, текущем году в области построят 34 километра новых дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU