В Волгограде за год больше всего подорожали сосиски и молоко

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-22T17:04:49+03:00

В Волгограде на продукты уходит меньше денег, чем в соседних регионах. Фото: Алексей КОПАЕВ

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Оказывается, волгоградцы прибедняются, рассказывая о низких зарплатах в регионе и высоких ценах. Налоговики уже опровергли данные о маленьких доходах, рассекретив сколько в области живет миллионеров. А вот подоспела и статистика по ценам на продукты. Так, по данным Волгоградстата, в нашей области складывается самая благоприятная ситуация с динамикой цен на продовольственные товары.

- По состоянию на 14 октября в Волгоградской области зафиксированы самые низкие индексы цен по 11 товарам из 20-ти обследуемых, по 6 – индексы находятся в среднем диапазоне. Для сравнения: в Республиках Адыгея и Калмыкия минимальные индексы цен зафиксированы по 4 товарам, в Астраханской области - всего по одному продукту, - отмечают в управлении статистики.

В частности, в Волгоградской области самые дешевые в ЮФО мороженная рыба, сливочное масло, сметана, творог, сыры, картофель, капуста, лук, морковь и огурцы. А вот сосиски и копченая колбаса - самые дорогие на юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU