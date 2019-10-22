2019-10-22T16:36:54+03:00
Общество

Волгоградцев просят не кидать опасные отходы в мусорный контейнер

Батарейки, ртутные лампы и термометры не относятся к ТКО, их должны утилизировать специализированные компании
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцев призывают сортировать мусор.Волгоградцев призывают сортировать мусор.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На мусорку у дома волгоградцы несут все. И бытовые отходы, и старую мебель, и потекший холодильник, и отработавшие срок батарейки. Но опасные отходы в контейнер с остальным мусором выбрасывать нельзя. Мало того, у регионального оператора по обращению с ТКО есть лицензия только на работу с отходами IV или V класса опасности. Поэтому горожан призывают позаботиться об экологии и собственном здоровье, сортировать мусор и опасные отходы относить в специальные пункты приема. Ведь одна пальчиковая батарейка загрязняет от 10 - 15 квадратных метров почвы. Ртуть вредит всему окружающему.

К опасным отходам I и II класса относятся не только батарейки и вышедшие из строя аккумуляторы, но и провода с покрытием из свинца, отработки нефтепродуктов, дегтя и смол, термометры, ртутные лампы, остатки солей свинца, свинцовые опилки и так далее.

- Эти виды отходов запрещено размещать на контейнерных площадках вместе с ТКО, как и автомобильные покрышки, токсичные, пожароопасные и взрывоопасные вещества, - отмечают в «Управлении отходами - Волгоград».

Батарейки в Волгограде принимают в некоторых магазинах бытовой техники. Ртутьсодержащие отходы должны передавать на утилизацию в управляющие компании (пункты приема).

ИСТОЧНИК KP.RU

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