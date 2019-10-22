3 ноября 2019 Волгоград накроет «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-22T12:05:18+03:00

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«Ночь искусств» вновь опустится на Волгоград 3 ноября 2019 года. К всероссийской акции присоединятся музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы. Они предложат волгоградцам разнообразную программу – концерты, мастер-классы, лекции, спектакли и выставки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры, музей Машкова будет отмечать «Ночь искусств» 3 ноября 2019 с 11.00 до 17.00 в основном здании на проспекте Ленина, 21, и в выставочном зале на Чуйкова, 37. В программе - концерт квартета «А-Джаз», мастер-классы, лекция и экскурсии по стилизованной русской избе и выставкам. Вход свободный.

Интерактивный парк «Россия - моя история» ждет посетителей на «Ночь искусств» 3 ноября с 18.00 до 22.00 (пускать будут до 21.15). Вход на мероприятия также сделают свободным. А вот за посещение выставок придется заплатить как обычно. Здесь познакомят с иммерсивным театром «Сердце города», в холле развернется выставка художников и фотовыставка, посвященная театру. Творческая встреча с фрагментами театрализованных постановок начнется в зале-лектории в 18.00. Концерт исполнителя авторской песни Алексея Курохтина начнется в 19.00.

В краеведческом музее «Ночь» будет также днем – 3 ноября с 10.00 до 18.00. В программе - экскурсии, квесты, мастер-классы для детей и взрослых и пешеходные экскурсии по старому городу.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 3 ноября откроют литературную гостиную, познакомят с народными забавами соседей Сарепты, а еще здесь можно будет приобщиться к миру парфюмерии и камней. По традии пригласит Сарпета и в свои подземелья, и на гастрономический тур.

Областная библиотека для молодежи (ул. Череповецкая, 1) устроит «Ночь искусств» 3 ноября 2019 с 18.00 до 20.00. Здесь раскроют «Загадки древнего искусства», споют авторские песни, будет и танцевальная программа, и мастер-класс школы ирландских танцев Iridan Volgograd, и многое другое. Вход свободный.

А в Казачьем театре в «Ночь искусств» поделятся «Музыкой казачьей души. Начало 3 ноября в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU