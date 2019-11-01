Куда пойти в Волгограде: Ночь искусств 2019, премьеры и футбол

День народного единства, который в нашей стране отмечают 4 ноября, в 2019 году подарит волгоградцам дополнительный выходной и массу развлекательных и познавательных мероприятий. Главным культурным событием станет акция «Ночь искусств», к которой присоединятся все музеи, а также библиотеки и казачий театр. В театрах на этой неделе сразу три премьеры. А тех, кто любит футбол, ждут на «Волгоград Арене» на матч «Ротора». Что будет интересного, куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде 1, 2, 3 и 4 ноября 2019 года, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Программа праздника в День народного единства 4 ноября в Волгограде и Волжском

«ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ»

«Ночь искусств» вновь опустится на Волгоград 3 ноября 2019 года. Пройдет она под девизом «Искусство объединяет». В программе – концерты, мастер-классы, лекции, спектакли и выставки.

Музей Машкова приглашает на «Ночь искусств» 3 ноября с 11.00 до 21.00. В программе - концерт квартета «А-Джаз», мастер-классы, лекция и экскурсии по стилизованной русской избе и выставкам.

На проспекте Ленина, 21, волгоградцев ждут с 11.00 до 21.00. Вход на все мероприятия бесплатный. Посетители смогут увидеть экспозиции четырех выставок. В 11.00, 12.00 и 19.00 пройдут экскурсии по музею. В 16.00 Ирина Преображенская проведет лекцию-беседу «Тайная любовь Машкова». А в 13.00 и 15.00 детвору ждут мастер-классы «Бумажная скульптура», придется заранее записаться по т. (8442) 38-59-15.

Музей Машкова подготовил разнообразную программу.Фото: Александр КУЛИКОВ

В Выставочном зале на Чуйкова, 37, с 11.00 до 17.00 вход бесплатный, с 17.00 до 21.00 - по билетам. Здесь посетители увидят выставку «Осетинский колорит» и персональную юбилейную выставку Виктории Чаплыгиной «Улица МироЗдания».

В 12.00 детей от 5 лет ждет мастер-класс «Волшебные миры» (по предварительной записи – т. (8442) 24-16-79). В 13.00 и 15.00 начнутся экскурсии. А в русской избе в 15 часов устроят «Капустные посиделки» с мастер-классом от мастеров клуба «Крупеничка». В 16.00 гостей ждут лекция и воркшоп «Современное искусство и мода». В 17.00 начнется интерактивная экскурсия с мастер-классом «Загадки бабушкиного сундука» (билеты: 250 руб.). А в 19.00 публику ждет встреча с квартетом «А-Джаз» и Ириной Аксеновой (билеты: 300 руб.)

Интерактивный парк «Россия - моя история» ждет посетителей на «Ночь искусств» 3 ноября 2019 с 18.00 до 22.00 (пускать будут до 21.15). Вход на мероприятия также сделают свободным. А вот за посещение выставок придется заплатить как обычно. Здесь познакомят с иммерсивным театром «Сердце города», в холле развернется выставка художников и фотовыставка, посвященная театру. Творческая встреча с фрагментами театрализованных постановок начнется в зале-лектории в 18.00. Концерт исполнителя авторской песни Алексея Курохтина - в 19.00, а в 19.10 – театральный флешмоб. В течение всего вечера гостей ждут розыгрыш призов, викторина и живая музыка.

В краеведческом музее «Ночь» будет также днем - 3 ноября с 10.00 до 18.00. В программе - экскурсии, квесты, мастер-классы для детей и взрослых, а также пешеходные экскурсии по старому городу. Цена билета для всех категорий – 150 рублей.

В здании на пр. Ленина, 5а:

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 - мастер-классы для детей.

11.00, 13.00 - интерактивные программы для детей.

11.00, 12.00, 13.00, 15.00 - обзорные экскурсии по выставкам.

14.00 – квест для детей (8+)

В здании на пр. Ленина,7:

12.00, 15.00 - обзорная экскурсия.

16.00 - пешеходная экскурсия «Дух царицынских улиц до пожарной каланчи.

16.00, 17.00 - тематические экскурсии с концертом.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в «Ночь искусств» откроют литературную гостиную, тематическую книжную выставку, познакомят с народными забавами соседей Сарепты, а еще здесь можно будет приобщиться к миру парфюмерии и камней. По традиции пригласит Сарпета и в свои подземелья, и на гастрономический тур. Запись - (8442) 67-33-02.

3 ноября в 11.00 начнется экскурсионная программа «Соседи Сарепты. Народные забавы». Билеты: 150 – 200 руб. 6+

В 12.00 откроется литературная гостиная «Союз искусств». Билеты: 100 руб. 12+

В 13.00 - интерактивная программа из цикла «Парфюмерия как искусство». Билеты: 300 руб. 18+

В 14.00 - интерактивная программа «О чем расскажут камни». Билеты: 200/150 руб. 6+

В 16.00 – экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты». Билеты: 420 руб. 18+

В 17.00 - Гастрономический тур в Сарепту: в гости к разным народам. Гостей угостят маханом, чаем с чабрецом, мятой, лавровым листом и яблоком и пастилой с чак-чаком. Билеты: 700 руб. 12+

Одним из главных событий «Ночи искусств» в музее-панораме «Сталинградская битва» станет музыкально-литературная композиция «России верные сыны», посвященная событиям Отечественной войны 1812 года. Она прозвучит в 18.30 в исполнении оркестра русских народных инструментов имени Калинина под управлением Галины Иванковой. Также всех желающих с 18.00 до 20.30 ждут мастер-классы по росписи, работе с фетром и плетению из лыка, и квест по залам музея «Искусство во всем». Музей работает 3 ноября с 10.00 до 21.00, с 18.00 вход свободный.

Музеи распахнут двери для всех.

В Мемориально-историческом музее с 3 ноября 2019 с 18.00 волгоградцев ждет интерактивная викторина «Историческое лото», а позже музыкальная – под поэтичным названием «Питает жизнь ключом своим искусство». В 19.00 посетители примерят костюмы исторических персонажей, нарисуют плакат, будут перевязывать раненого и передавать шифровки азбукой Морзе. С 18.00 до 20.00 вход в музей свободный.

Музей «Память» 3 ноября 2019 в 18.00 устроит мастер-класс по рисунку и предложит сделать снимки в интерактивной фотозоне «Сталинград. Победа». В 18.30 здесь можно посмотреть кинохронику и фото времен войны. А в 19.30 начнется показ и обсуждение фильма «Пленение фельдмаршала Паулюса» с режиссером и автором сценария картины. С 18.00 до 20.00 вход свободный.

Областная библиотека для молодежи (ул. Череповецкая, 1) устроит «Ночь искусств» 3 ноября с 18.00 до 20.00. Здесь раскроют «Загадки древнего искусства», споют авторские песни, будет и танцевальная программа, и мастер-класс школы ирландских танцев Iridan Volgograd, и многое другое. Вход свободный.

В Волгоградской областной детской библиотеке (ул. Рокоссовского, 48) 3 ноября с 16.30 до 18.00 устроят праздник «Книжные приключения в храме искусств». Для ребят помладше и их родителей раскроют актерские секреты и научат танцевать. А тех, кто постарше, ждут «Живописная» и «Поэтическая» площадки.

В Казачьем театре в «Ночь искусств» поделятся «Музыкой казачьей души». Зрителей ждут старинные и современные казачьи песни, танцы, обряды. Начало 3 ноября в 17.00. Билеты: 150 – 300 руб. 12+

В ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ БЕСПЛАТНО

1 ноября с 10.00 до 17.15 вход на экспозиции исторического парка «Россия – моя история» будет бесплатным для школьников, студентов очной формы обучения и представителей многодетных семей. На кассе достаточно предъявить подтверждающий документ.

УЗАМБАРСКИЕ ФИАЛКИ

Краеведческий музей (пр. Ленина, 7) приглашает на традиционную выставку узамбарских фиалок. На бархатистых красавиц самых разных сортов и расцветок можно будет не только полюбоваться, но и выбрать понравившуюся. А опытные цветоводы поделятся секретами их выращивания. С 1 по 7 ноября с 10.00 до 18.00 без выходных. Вход свободный.

ПРАЗДНИКИ В КРУПЕНИЧКИНОМ ДОМЕ

Мастера клуба народной куклы «Крупеничка» познакомят детей и взрослых с историей самых разных народных праздников и научат мастерить текстильные игрушки и кукол. 1 ноября с 11.00 до 17.00 в выставочном зале на Чуйкова, 37, устроят праздник «Проводы осени». 2 ноября 2019 в 13.00 отметят «Артемьев день». Предварительная запись - (8442) 38-59-15.

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «ЕНИСЕЙ»

«Ротор» в воскресенье сыграет с ФК «Енисей». Игра начнется на стадионе «Волгоград Арена» 3 ноября в 16.00. Болеем за наших!

МАСТЕР-КЛАСС «ТРИ БОГАТЫРЯ»

В воскресенье, 3 ноября в 12.00 в выставочном зале на Чуйкова, 37, в студии живописи Ирины Тур пройдет новый мастер-класс «Интерпретация картины Виктора Васнецова «Три богатыря» в стиле витражной техники». Былинные образы выбраны неслучайно, ведь мастер-класс посвятили Дню народного единства. Стоимость участия - 700 рублей (материалы включены). Запись – т. 8(906)165-72-90.

Волгоградцы нарисуют трех богатырей. Фото: ВМИИ

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»

Казачий театр представляет премьеру комедии о любви «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша. Поставил спектакль известный волгоградцам режиссер Алексей Серов. Это история молодых людей, которые жаждут обрести свободу и найти себя. Судьба сталкивает их в ветхой квартире на Манхеттене.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

Премьера! 1 ноября в 18.30. 2 ноября в 17.00. Билеты: от 250 руб. 14+

"Эти свободные бабочки".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ»

Волгоградский ТЮЗ порадует зрителей комедией «Счастливый день» по малоизвестной пьесе Александра Островского. Это первая премьера в юбилейном для театра 50-м сезоне. Действие происходит в провинциальном городке, куда прибывает ревизор. Да не гоголевский, а самый настоящий. Он попадает в многодетную семью со всеми ее проблемами. А дальше действие развивается стремительно, непредсказуемо и чрезвычайно забавно. Поставил «Счастливый день» заслуженный артист РФ Альберт Авходеев.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz.volgograd.ru

Премьера! 1 ноября в 18.30. 2 ноября в 17.00. 20 и 21 ноября в 16.00. Билеты: от 180 руб. 12+

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Царицынская опера представляет грандиозную премьеру прошлого сезона – балет Чайковского «Спящая красавица». Это невероятно красивая известная всем сказка Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна поцелуй прекрасного принца.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 26-79-94. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

9 ноября в 17.00. Билеты: 250 -1500 руб. 6+

"Спящая красавица". Царицынская опера

«ИВАН РУБЛЁВ И КОПЕЙКИНО ЦАРСТВО»

В театре кукол детворе расскажут сказку о том, что дороже денег «Иван Рублёв и Копейкино царство». Поставила спектакль по авторской пьесе Никиты Шмитько команда из нескольких городов. Да и живут в Копейкином царстве герои известных народных сказок о деньгах, богатстве, смекалке и честном труде. А задача у спектакля - просветительская: заложить основы интереса к постижению финансовой грамотности.

Театр кукол, пр. Ленина, 15. Т.: (8442) 383.383, 8.960.880.68.90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru.

Премьера! 1 ноября в 10.30 и 12.00. 2 ноября в 11.00 и 13.00. Билеты: 200 - 400 руб. 8+