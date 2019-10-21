2019-10-21T15:11:21+03:00
Происшествия

Грузина, задушившего в Волгограде сотрудницу детсада, арестовали

Водолазы нашли в озере вещи убитой, которые любовник выбросил после преступления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Убийца будет находиться за решеткой пока идет следствие.Убийца будет находиться за решеткой пока идет следствие.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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32-летнего альфонса-любовника, который задушил в Волгограде 47-летнюю сотрудницу детского сада, арестовали. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следователя в избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, зверское убийство произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Женщина, которая работала заместителем заведующей детсада по хозяйственным вопросам, пропала 15 октября. А 19 октября ее тело нашли в подвале «заброшки».

Когда полицейские по заявлению дочери пропавшей начали поиски, вышли на этого уроженца Кавказа. Мужчина поставлял продукты в детсад и закрутил роман с женщиной. Волгоградка помогала ему деньгами и покупала дорогие подарки. Но вечером 15 октября между любовниками вспыхнула ссора. Женщина в порыве гнева упрекнула в том, что содержит молодого мужчину. Оскорбленный, он сначала ударил ее по лицу, а потом задушил.

На допросе в полиции он сначала отрицал свою причастность к исчезновению любовницы, но позже во всем сознался. Он сам и показал место, где спрятал тело.

К слову, следователям удалось задержать убийцу, когда он уже стоял на вокзале с билетом в руках. Еще бы пару часов, и он успел бы покинуть территорию России.

- Следствие продолжается. Сегодня водолазы нашли еще одну улику, подтверждающую причастность 32-летнего задержанного к убийству: они достали со дна водоема личные вещи убитой. Мужчина выбросил их в воду, пытаясь «замести» следы преступления, - рассказывают в следственном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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