2019-10-21T13:33:33+03:00
Общество

Пранкеры, отсидевшие 10 суток за глумление над полицией, опять приставали к прохожим

Двое волгоградских блогера пытаются заработать себе популярность
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Двое приятелей уже отсидели десять суток.Двое приятелей уже отсидели десять суток.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Кому то и урок не урок. После того, как двое начинающих пранкеров отсидели десять суток за использование полицейской формы, они снова устроили провокацию. Один из них – Игорянпереоделся старушкой и гулял по городу и магазинам. Причем не просто мило беседовал с бабушками на лавочке, а толкался, матерился, угонял тележки, просил прикурить, избивал сумки и воровал гипсовые головы. Вел себя по-хамски. Видео «приключений» волгоградцы выложили в своем инстаграме. Большинство подписчиков одобряют подобное поведение ребят: круто, классно, смешно.

Скорее всего, подобное поведение не попадает даже под административный кодекс, зато добавляет молодым людям желанную популярность. Ведь если набрать пару десятков тысяч подписчиков можно и не работать, а жить за счет рекламы. Видимо, об этом и мечтают волгоградские пранкеры: делать деньги на оскорблении и провокации.

armyan_x_igoryanarmyan_x_igoryan
Один из пранкеров переоделся в бабушку
188 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, 10 суток ареста молодые люди получили за то, что оделись в полицейскую форму и приставали к людям на улице, угрожая забрать в полицию, оскорбляя их. Все это они выложили в сеть, где их увидели сотрудники МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Астраханью по вине таксиста пострадали трое детей и женщина
Клен, черемуха, рябина и сирень: на Набережной Волгограда высадят 10 тысяч деревьев
Под Волгоградом лихач за пару лет накопил 222 штрафа
Грузина, задушившего в Волгограде сотрудницу детсада, арестовали
В Волгограде фирма заплатит больше миллиона рублей за вырубку 168 вязов
Напоили, ограбили, задушили: под суд идут трое волгоградцев за убийство соседа
Парк у Царицынской оперы или у облбольницы: мэрия предлагает голосовать за проекты
Астраханца будут судить за избитого до полусмерти подростка
В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали двое подростков
В Волгоградской области лихач на "Гранте" сбил пятиклассницу
Волгогрдец пырнул ножом в грудь своего 20-летнего друга
В больницах волгоградцев кормили «молочкой» без молока
Еще неделю осень порадует волгоградцев теплом
В Волгограде с экскурсии сбежал 13-летний подросток из Камышинского центра