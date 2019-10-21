Пранкеры, отсидевшие 10 суток за глумление над полицией, опять приставали к прохожим

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-21T13:33:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Кому то и урок не урок. После того, как двое начинающих пранкеров отсидели десять суток за использование полицейской формы, они снова устроили провокацию. Один из них – Игорян – переоделся старушкой и гулял по городу и магазинам. Причем не просто мило беседовал с бабушками на лавочке, а толкался, матерился, угонял тележки, просил прикурить, избивал сумки и воровал гипсовые головы. Вел себя по-хамски. Видео «приключений» волгоградцы выложили в своем инстаграме. Большинство подписчиков одобряют подобное поведение ребят: круто, классно, смешно.

Скорее всего, подобное поведение не попадает даже под административный кодекс, зато добавляет молодым людям желанную популярность. Ведь если набрать пару десятков тысяч подписчиков можно и не работать, а жить за счет рекламы. Видимо, об этом и мечтают волгоградские пранкеры: делать деньги на оскорблении и провокации.

armyan_x_igoryan Один из пранкеров переоделся в бабушку

Напомним, 10 суток ареста молодые люди получили за то, что оделись в полицейскую форму и приставали к людям на улице, угрожая забрать в полицию, оскорбляя их. Все это они выложили в сеть, где их увидели сотрудники МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU