Захотели славы Алины Топилиной: лжеполицейские матерились и досматривали прохожих

Не успел утихнуть скандал с Алиной Топилиной, устроившей откровенную фотосессию в райотделе полиции, где работает ее сестра, как в Волгограде появились ее последователи. Они выложили в сеть ролики. Правда, на видео не красивая девушка, а два парня, не тянущих ни на Бреда Пита, ни на Прохора Шаляпина.

- Ну что, жути нагоним на граждан? Документики можете предъявить? - полицейский походит к прохожему возле скамейки. - Друг через сколько подойдёт? Наберите ему и скажите, что в отдел едете. Мне сообщили, что молодые люди здесь промышляют наркотическими средствами. И вы сильно подходите под описание.

Вся сцена снимается из кустов еще одним участником. В кадре 24-летний Игорь и 26-летний Арман. Оба – начинающие пранкеры, по крайней мере, именно так они себя позиционируют. И никакого отношения к правоохранительным органам они не имеют. Молодые люди создавали видеоролики, для которых они одевались в полицейскую форму. Парни подходили к молодежи на Аллее Героев, сообщали им, что они попадают под подозрение: торгуют наркотой, сами находятся под кайфом. Там же на месте устраивали проверку: просили вытянуть руки, нагнуться. При этом вели себя очень вызывающе: ругались матом, угрожали и предлагали проехать с ними в райотдел. Все это попадало в ролики, которые они выкладывали в сеть.Но в отделе полиции оказались именно они.

Видео увидели настоящие сотрудники полиции. Пранкеров пригласили на разговор. Им предстоит ответить за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/735207" frameborder="0"></iframe> В Волгограде пранкеры нарядились полицейскими ради лайков.Видео: instagram.com/armyan_x_igoryan/

Во время беседы со следователями волгоградцы объяснили,что им нужна была слава известных блогеров Москвы. Мол, в столице пранкеров много, это модно. А Волгоград – дыра и они решили этот город прокачать.

Но вышло как-то неудачно: ни миллионных просмотров, ни тысячи лайков. Да и людям, которые стали жертвами шутников, позировать на камеру в согнутой позе вряд ли было приятно. Жоузьям грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей. Также заберут у них и купленную в магазине форму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/735215" frameborder="0"></iframe> Лжеполицейские досматривали прхожих ради лайков.

Кстати, официально из них никто не работает. Игорь уволился из фитнесс-клуба, где работал тренером. Может, надеялся заработать блогерством. Но затея, похоже, провалилась.