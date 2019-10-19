Наташа Королева на Мамаевом кургане опустилась на колени

19 Окт. 20:43 2019-10-19T20:43:11+03:00

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В Волгоград певица Наташа Королева прилетела накануне вместе со своими музыкантами. И ночью на несколько минут выбралась на Мамаев курган. На главной высоте России звезда шоу-бизнеса появилась в весьма скромном наряде. Почтила память погибших, возложила цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы. А потом опустилась на колени. Так певица простояла несколько минут, по ее щекам текли слезы. Перед тем, как подняться, она перекрестилась. После, уже выйдя из пантеона, Наташа записала и выложила в сторис очень эмоциональный монолог.

- Сколько здесь народу полегло, чтобы каждый из нас мог жить под мирным небом. А нам всё неймется… Очень величественный архитектурный ансамбль - Мамаев курган, - в голосе Наташи Королевой слышались сильные эмоции и слезы.

Подсвеченные в ночи скульптура «Родина-мать зовет!» и «Скорбь матери» выглядят впечатляюще. К тому же на главном монументе впервые за 52 года идет масштабная реставрация. Родина-мать пока еще в строительных лесах, но уже вскоре их разберут и приступят к работам на постаменте и вокруг.

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ИСТОЧНИК KP.RU