Заместителем губернатора Волгоградской области по строительству стал Владимир Марченко

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-18T17:35:21+03:00

Марченко до этого возглавлял комитет по делам территориальных образований администрации региона. Фото с администрации ВО.

Он также будет курировать транспорт, архитектуру и градостроительство

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И еще одного нового заместителя губернатора Волгоградской области утвердили сегодня 18 октября. Курировать комитеты строительства, транспорта и дорожного хозяйства, архитектуры и градостроительства, а также инспекцию госстройнадзора будет Владимир Марченко.

- Нашему региону предстоит комплексная и очень непростая работа в рамках национальных проектов, которая во многом будет проходить в районах и важно как раз качество работы на местах по направлениям, которые теперь курирует Марченко. Он уже давно и успешно работал с территориями по различным направлениям. И, думаю, что опыт и авторитет Владимира Марченко в работе с территориями - вполне серьезный фактор качественной реализации масштабных задач по улучшению качества жизни в регионе, - уверен член региональной Общественной палаты Антон Лукаш.

Напомним, сегодня утвердили кандидатуру еще одного зама Андрея Бочарова: курировать вопросы внутренней политики вместо Александра Блошкина будет Геннадий Шевцов.

СПРАВКА «КП»

Владимир Марченко родился 20 апреля 1969 года в селе Торгун Старополтавского района Волгоградской области.

Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

С 1993 года работал в Старополтавском межотраслевом производственном объединении коммунального хозяйства, в 1999 стал его директором. В 2001-м был назначен заместителем главы администрации Старополтавского района по вопросам строительства и ЖКХ. В 2009-м его выбрали главой Старополтавского района.

С начала февраля 2015 года и по настоящее время возглавлял комитет по делам территориальных образований администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU