У Бочарова новый зам: курировать внутреннюю политику будет Геннадий Шевцов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-18T17:16:20+03:00

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В аппарате Волгоградской областной администрации продолжаются рокировки после выборов. Сегодня, 18 октября, утверждена кандидатура еще одного заместителя губернатора Андрея Бочарова - им стал Геннадий Шевцов. Он займет кресло Александра Блошкина, который после региональных выборов стал председателем Волгоградской областной думы. Теперь вместо него Шевцов будет курировать вопросы внутренней политики региона. Кроме того, в его ведении останутся комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, и региональный комитет по делам национальностей и казачества.

Что известно о новом заместителе главы региона?

Геннадий Шевцов родился5 февраля 1967 года в селе Абганерово Октябрьского района Волгоградской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт. И уже через шесть лет после ВУЗа стал гендиректором ОАО Птицефабрика «Кумылженская». В 2005-м был избран главой Кумылженского района. А с 2014-го по 2019-й возглавлял Среднеахтубинский район. Там же являлся секретарем местного отделения «Единой России». Имеет классный чин - действительный муниципальный советник 1 класса.

- У Шевцова колоссальный опыт межведомственного взаимодействия - он занимал пост председателя ассоциации муниципальных образований и был связующим звеном между органами местного самоуправления и региональной властью. Он знает специфику области, ее проблемы, и, уверен, может предложить эффективные пути их решения, - отметил депутат областной думы Сергей Булгаков.

ИСТОЧНИК KP.RU