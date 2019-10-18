2019-10-18T17:16:20+03:00
Общество

У Бочарова новый зам: курировать внутреннюю политику будет Геннадий Шевцов

Однопартиец сменил на этом посту Александра Блошкина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Шевцов 15 лет работает в госслужбе. Фото с сайта ЕР.Шевцов 15 лет работает в госслужбе. Фото с сайта ЕР.
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В аппарате Волгоградской областной администрации продолжаются рокировки после выборов. Сегодня, 18 октября, утверждена кандидатура еще одного заместителя губернатора Андрея Бочарова - им стал Геннадий Шевцов. Он займет кресло Александра Блошкина, который после региональных выборов стал председателем Волгоградской областной думы. Теперь вместо него Шевцов будет курировать вопросы внутренней политики региона. Кроме того, в его ведении останутся комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, и региональный комитет по делам национальностей и казачества.

Что известно о новом заместителе главы региона?

Геннадий Шевцов родился5 февраля 1967 года в селе Абганерово Октябрьского района Волгоградской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт. И уже через шесть лет после ВУЗа стал гендиректором ОАО Птицефабрика «Кумылженская». В 2005-м был избран главой Кумылженского района. А с 2014-го по 2019-й возглавлял Среднеахтубинский район. Там же являлся секретарем местного отделения «Единой России». Имеет классный чин - действительный муниципальный советник 1 класса.

- У Шевцова колоссальный опыт межведомственного взаимодействия - он занимал пост председателя ассоциации муниципальных образований и был связующим звеном между органами местного самоуправления и региональной властью. Он знает специфику области, ее проблемы, и, уверен, может предложить эффективные пути их решения, - отметил депутат областной думы Сергей Булгаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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