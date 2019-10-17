2019-10-17T16:16:17+03:00
Общество

Сайгаков из зоопарка «Сафари» собираются отдать в специальный питомник

В зверинце начинается полноценная прокурорская проверка
Екатерина МАЛИНИНА
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Сайгаки в неволе в таких условиях не выживут. Фото: Евгений ПолонскийСайгаки в неволе в таких условиях не выживут. Фото: Евгений Полонский
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Похоже, судьбу передвижного зоопарка «Сафари», все-таки будут решать. После того, как на проблему обратили внимание местные зоозащитники, известный фотограф-натуралист Евгений Полонский, депутаты Госдумы от Астраханской области Александр Клыканов, Олег Шеин, ей начали заниматься. 18 октября в Астрахани начинается полноценная прокурорская проверка. Будут смотреть разрешительные документы, состояние животных и условия их содержания. В первую очередь внимание обратят на краснокнижных обитателей зверинца, а их больше половины.

Также стало известно, что после переговоров со службой природопользования появилась возможность забрать двух сайгаков (самки с малышом) из «Сафари» в специальный питомник «Сайгак» в селе Бударино. Туда поступают раненые или пойманные животные, которых готовят к жизни на свободе.

Возможно, найдут свой дом и остальные животные. И он точно будет лучше, чем сейчас: в тесных старых клетках, сооруженных еще 40 лет назад.

Сам директор «Сафари» по телефону корреспонденту «Комсомольской правды» изъявил готовность сотрудничать. Мол, ему тоже не нравится, в каких условиях живут животные, но так как это имущество росгосцирка, то распоряжаться им он не имеет права.

В любом случае, передвижной зоопарк закроют в 2020 году. Он явно не соответствует требования, которые прописаны в законе «Об ответственном содержании животных». Главное, успеть найти новый дом для всех животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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