Владелец передвижного зоопарка "Сафари": "Мне тоже не нравятся эти клетки, которые делали 40 лет назад"
Передвижной зоопарк «Сафари» хорошо знают во многих уголках страны. Для тех городов, где нет стационарных зверинцев, это было прекрасным вариантом. Многим так казалось. В начале двухтысячных экзотические животные, привезенные в огромных фургонах, пользовались большой популярностью. Сейчас посетителей в разы меньше, а приезд зоопарка сопровождается громкими скандалами с зоозащитниками. Во многих городах ему не рады. Осенью он «сбежал» из Волгограда.
Клетки делали 40 лет назад. Фото: Евгений Полонский
- К нам и в администрацию поступили сразу несколько заявлений от волгоградцев о плохих условиях содержания животных в передвижном зоопарке. С документами у филиала Росгосцирка было все в порядке, а вот на то, как живут звери, должны были посмотреть во время проверки. Но за пару дней до нее зоопарк уехал из Волгограда в Астрахань. Ветеринары перед выездом осмотрели животных – так положено при пересечении границ областей, но опасных болезней у них не нашли, - сообщили «КП-Волгоград» в природоохранной прокуратуре Волгоградской области. - Условия содержания они не проверяли – для проезда это не нужно.
Когда «Сафари»» оказался в Астрахани, через пару недель возмутились и астраханцы. Прошли пикеты с требованием закрыть зоопарк. Появилась петиция, которую подписали тысячи людей: невозможно смотреть, как мучаются животные.
ТЮРЬМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Сходил в зверинец и известный астраханский фотограф-натуралист Евгений Полонский. Своими впечатлениями поделился в соцсетях.
- Побывал в тюрьме для животных. Среди множества краснокнижных птиц и зверей увидел и сайгаков. В клетке лежали изнуренные, ни на что не реагирующие два молодых сайгачонка. Оба рожденные этой весной - рогалек и самочка. По их внешнему виду понятно,что долго они не протянут и вскоре пойдут в пищу своим соседям - львам, тиграм, медведям и волкам... А если те не пожелают жрать дохлятину, то на этот случай в звериной тюрьме содержатся падальщики из той же Красной Книги - грифы и сипы, которые наверняка исполняют роль санитаров при этом морге. Интересно, кто давал разрешение на изьятие из дикой природы этих сайгаков? Почему в этой тюрьме содержатся десятки представителей Красной Книги России?
Часть людей возмущается, а часть приходит посмотреть на диких животных в неволе. Фото: Евгений Полонский
Астраханская природоохранная прокуратура сначала отказала зоозащитникам в проверке, сославшись на то, что кошмарить малый бизнес нельзя (хотя "Сафари" – официально филиал Росгосцирка, а не ИП и не ООО). Но после того, как ситуацией заинтересовались депутаты Госдумы от Астраханской области, и о мучениях животных рассказали на сайте «Nat Geo», надзорный орган обещал разобраться в ситуации.
- Вы думаете, мне самому это все нравится? – возмутился в разговоре с корреспондентом «КП-Волгоград» Гамлет Касян, директор передвижного зоопарка. - Эти клетки делали 40 лет назад, конечно, они не соответствуют современным законам, животным в них тесно. Не я этот зоопарк создавал. Это все имущество Госцирка: звери, шурупы, клетки. Я уже написал дирекции, чтобы они решили проблему эксплуатации зоопарка. Но что мне сейчас делать. Если я уйду, кто будет кормить животных, кто за ними ухаживать будет? Если я их выпущу на волю, думаете, они выживут? Они не протянут и дня. У меня немого старых животных, которые отдали нам из цирков? Кому они сейчас нужны, они не знают что такое свобода.
В ПЕРЕДВИЖНЫХ ЗООПАРКАХ НАДО ВОЗИТЬ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
На вопрос «что делать» предлагает свой вариант Олег Шеин, депутат Госдумы.
- Тут необходимо законодательное регулирование. Закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу в этом году. Владельцам передвижных зоопарков и цирков дали год на приведение в порядок условия содержания зверей. Теперь чиновник должны прописать, как действовать, когда животное подвергается опасности, саму процедуру изъятия, но они пока с этим почему-то не торопятся, хотя год подходит к концу. Думаю, единственное верное решение на данным момент – закрыть зверинец и безвозмездно передать животных стационарным зоопаркам, ведь условия в них на порядок лучше, чем в передвижных, - уверен парламентарий. - Передвижные зверинцы должны быть запрещены как зло. Если что, в клетках можно возить их владельцев. Бесчеловечных зевак тоже соберется.
Передвижной зоопарк колесит по всей стране. Фото: Евгений Полонский
Теперь все зависит от надзорных и контролирующих органов. Как быстро они соберутся выехать с проверкой. Ведь в планах у «Сафари» заработать на поездке в соседнюю Калмыкию, а потом зимовка в Сочи. Догонять их вряд ли будут. Так что могут и дотянуть до нового года. А после животным будут искать новый дом. Главное, чтобы их захотели взять.
ИСТОЧНИК KP.RU