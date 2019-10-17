«Ротор» оштрафовали за непристойные крики фанатов в адрес Уткина

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-17T15:05:13+03:00

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Матч между ФК «Ротор» и «Нижний Новгород», который прошел 12 октября на «Волгоград Арене», был крайне напряженным. Причем, как на поле, так и на трибунах. Пока подопечные Игоря Менщикова бились за мяч, фанаты «бились» за свою честь. Их самолюбие, напомним, накануне задел известный спортивный комментатор Василий Уткин, назвав волгоградских болельщиков гопниками. Фанаты не смолчали, и включили в свой репертуар на этот матч не только футбольные кричалки, но и не очень лестные отзывы в адрес обидчика. За это их решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС и оштрафовали.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики- оштрафовать ФК "Ротор" города Волгоград на 10 000 (Десять тысяч) рублей», - гласит вердикт КДК РФС.

Кстати, досталось после матча и «нижнему Новгороду», но уже не за болельщиков, а за игроков. Так рьяно они боролись за победу (и все же проиграли со счетом 2-1), что аж шесть футболистов заработали предупреждения. Дисциплинарная комиссия оштрафовала клуб за неподобающее поведение команды на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU