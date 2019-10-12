2019-10-12T17:35:48+03:00
Спорт

Ротор вырвал победу у Нижнего Новгорода на последней минуте матча 2:1

Волгоградская команда остается на 3 месте турнирной таблицы ФНЛ
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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2:1. С победой!2:1. С победой!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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12 октября на стадионе «Волгоград-Арена» «Ротор» встречался с Нижним Новгородом в рамках 17 тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019. Многие болельщики надеялись на победу. Наша команда сейчас занимает 3 место турнирной таблицы, а Нижний Новгород – 10. В команде Нижнего главный бомбардир Игорь Портнягин пропустил этот матч из-за травмы. Все карты волгоградцам в руки: играть активно, с красивыми голами.

С погодой волгоградцам повезло. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С погодой волгоградцам повезло.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Так матч и начали: на 6 минуте Алексей Евсеев ярко открыл счет игры. Но соперники смогли отыграться уже в первом тайме. Артур Сагитов распечатал ворота «Ротора». При этом получил травму от нашего голкипера Нестеренко: футболисты неудачно столкнулись. Нижегородцу даже потребовалась помощь медиков, и он ушел на скамейку запасных.

Ротор вырвал победу у Нижнего Новгорода на последней минуте матча.Екатерина СИМОХИНА

В первом тайме на поле не было явного преимущества ни одной ни другой команды. Острые моменты у ворот к результату не приводили. На перерыв ушли с ничьей.

Были на матче и самые юные зрители. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Были на матче и самые юные зрители.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщиков в этот день на стадион пришло больше 16 тысяч человек. Погода хоть и стоит солнечная, но многие захватили с собой пледы: на улице +14. Жарче всех как всегда было фанатам, кроме привычных речевок в этот день они включили в своей репертуар пару нелестных отзывов в адрес Василия Уткина, назвавших незадолго до матча волгоградских болельщиков гопниками. Ни одного гопника на матче не наблюдалось.

16 109 зрителей и ни одного гопника! Фото: Екатерина СИМОХИНА

16 109 зрителей и ни одного гопника!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Второй тайм поначалу был вялым, но в последние 15 минут «Ротор» всей командой пошел в атаку. Победа была нужна: ради престижа, ради болельщиков. Нижегородцев несколько раз спасал только голкипер Артур Анисимов. Гости полностью ушли в защиту. Дмитрий Чернышев под самый конец матча вывел на поле Олега Николаева. Но победный гол забил Анзор Саная. И получил овации от фанатов и коллег по команде. Итоговый счет 2:1 в пользу волгоградцев.

Следующий матч пройдет в Армавире – 19 октября «Ротор» встретятся с местной команды, которая пока занимает 13 строчку в турнирной таблице.

Победный гол! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Победный гол!Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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