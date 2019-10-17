Астраханка, собиравшая деньги для террористов, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-17T12:45:03+03:00

У этой 32-летней астраханки пятеро детей, но это не остановило ее. Фото СУ СК по Астраханской области.

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32-летнюю жительницу Камызякского района Астраханской области ждут долгие годы тюремного заключения. Ее обвиняют по очень тяжкой статье: «содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма». Как доказали следователи СУ СК по Астраханской области, это она собирала деньги для исламистов.

- Женщина являлась одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В ее задачи входил сбор средств для финансирования исламистов в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. С 2016 года по февраль 2019 года женщина в закрытых чатах мессенджера «Телеграмм» размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя запрещенного в России исламского фонда. В общей сложности она успела собрать почти 200 тысяч рублей, - рассказывают в следственном управлении.

На ее след вышли сотрудники ФСБ России в 2018 году, когда в Москве задержали группу причастных к финансированию и участию в террористической деятельности. Их всех уже осудили на длительные сроки заключения.

- У астраханки при обыске в квартире изъяли платежные карты и мобильные телефоны, на которых обнаружены текстовые и голосовые сообщения, содержащие разговоры о перечислении денежных средств для боевиков, - сообщают в СУ СК по региону.

Кроме того, в своем телеграмм-канале она распространяла аудиовидеоматериалы экстремистской направленности.

По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 70 человек, в том числе проживающие на территории Республики Дагестан, Чеченской Республики, Мурманской и Московской области. Дело передали в суд.

Правоохранителям удалось вычислить и того, кто завербовал астраханку для участия в террористической деятельности. Им оказался житель республики Дагестан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/692040" frameborder="0"></iframe> В Астрахани арестовали пособницу террористов, у которой пять детей.

ИСТОЧНИК KP.RU